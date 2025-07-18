В Доме китобоя пройдёт лекция о градостроительстве «„Штудия“ Кёнигсберг»

Фото: телеграм-канал «Дом китобоя»
Фото: телеграм-канал «Дом китобоя»
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В Доме китобоя 24 и 31 июля состоятся лекции кандидата географических наук Андрея Левченкова «Разговоры про градостроительство. „Штудия“ Кёнигсберг век двадцатый, часть II: новые вызовы» (12+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

Автор расскажет, как магистрат Кёнигсберга искал пути и направления своего дальнейшего роста после градостроительного развития в четвёртой четверти XIX века. «Каковы были вызовы городского развития, какие идеи и решения по застройке новых городских территорий рассматривались, как городские власти собирались их решать? И самое главное, какими способами и в каком направлении, пытаясь соблюсти баланс между различными заинтересованными сторонами», — пишет пресс-служба в анонсе. Также на лекции обсудят, как следовало использовать территорию оборонительных укреплений после выкупа у военного ведомства.

Начало мероприятия запланировано на 18:30. Стоимость билета на лекцию — 300 руб.

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