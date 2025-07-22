Музей Мирового океана назвал дату открытия корпуса «Планета Океан»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Торжественное открытие нового корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан» состоится 18 августа и будут приурочено к 180-летию Русского географического общества. 19 августа новый корпус начнёт принимать гостей в тестовом режиме, который предполагает посещение по сеансам в составе организованных групп в сопровождении экскурсовода. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Открываться новый корпус будет в три очереди. Первыми для посетителей станут доступны Лаборатория Балтики, «Аквариумы», зал «Большой Океан», Лаборатория красоты и библиотека (четыре этажа). Работать в тестовом режиме новый музейный корпус будет до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах.

«Согласно концепции, новый музейный корпус — это научно-исследовательское судно, поднявшись на борт которого, посетитель станет участником кругосветной экспедиции, а входной билет — приглашением в рейс. Гостям предстоит почувствовать силу волн и течений, услышать голос океана, пройти по сформированному геологическими силами дну, узнать, как выглядит планета из космоса, и понять, что все живые организмы в океане — равновеликие, а история развития человечества — это прежде всего история морских цивилизаций», — пишет пресс-служба.

На время тестового запуска корпус будет работать со среды по воскресенье. Полная стоимость входного билета составит 600 рублей.


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