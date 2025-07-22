В «Чеховке» пройдет презентация путеводителя «Кирпичные псалмы»

В субботу, 26 июля, в калининградской библиотеке имени Чехова пройдёт презентация путеводителя с рисунками по архитектурным памятникам Калининградской области «Кирпичные псалмы. Средневековые кирхи Восточной Пруссии» (12+). Об этом сообщает пресс-служба центральной библиотечной системы.

«Это первый путеводитель по ранним орденским культовым сооружениям региона с авторскими фотографиями, рисунками (пастель на крафтовой бумаге) и описанием кирх. Ещё одна отличительная черта путеводителя по архитектурным памятникам российского эксклава — маршрут. Представлено 14 строений, возведенных в XIII-XIV веках, расположенных в Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Зеленоградском районах, а также в столице региона», — пишет пресс-служба в анонсе.

На презентации гости смогут встретиться с командой создателей путеводителя: автор идеи — архитектор Максим Харитонов, фотограф Анфиса Харитонова, художник-график Мария Маштакова и автор текстов — журналист Пётр Старцев.

Мероприятие пройдет в рамках проведения «Арт-бук вечеринки» в «Чеховке». Начало запланировано на 17:00. Вход свободный.