В Калининграде пройдёт презентация книги «Мадонна в тельняшке»

Девушки-краснофлотцы 1943 г. Изображение: телеграм-канал КОИХМ
Девушки-краснофлотцы 1943 г. Изображение: телеграм-канал КОИХМ
Все новости по теме: Культура

В Калининградском историко-художественном музее 24 июля в 16:00 состоится презентация новой книги кандидата исторических наук Сергея Якимова «Мадонна в тельняшке» (18+), посвящённая женщинам и их роли в истории отечественного флота. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Книга посвящена прекрасной половине населения России и её роли в истории отечественного флота. Архивные материалы и воспоминания очевидцев свидетельствуют об участии российских женщин в географических экспедициях, освоении новых земель, в войнах XIX-XX веков и сохранения семейных традиций», — следует из анонса.

«Мужчина не властен над нами»: истории о женщинах-краснофлотцах

«Ждём всех, кто интересуется историей флота и желающих задать вопросы автору лично!» — добавляет пресс-служба.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter