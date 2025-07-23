В Калининграде пройдёт презентация книги «Мадонна в тельняшке»

В Калининградском историко-художественном музее 24 июля в 16:00 состоится презентация новой книги кандидата исторических наук Сергея Якимова «Мадонна в тельняшке» (18+), посвящённая женщинам и их роли в истории отечественного флота. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Книга посвящена прекрасной половине населения России и её роли в истории отечественного флота. Архивные материалы и воспоминания очевидцев свидетельствуют об участии российских женщин в географических экспедициях, освоении новых земель, в войнах XIX-XX веков и сохранения семейных традиций», — следует из анонса.

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«Ждём всех, кто интересуется историей флота и желающих задать вопросы автору лично!» — добавляет пресс-служба.