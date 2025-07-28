«Сигнал» анонсировал лекцию о транспортной инфраструктуре города

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В «Сигнале» 30 июля пройдёт лекция «Транспортная инфраструктура города: проблемы, решения и будущее» (16+). Анонс размещён в сообществе пространства «ВКонтакте».

«Как проектируют дорожную сеть? Какие методы помогают снизить нагрузку на транспортную систему? Когда исчезнут пробки до Балтона? И что ждёт городской транспорт в будущем? Приглашаем на лекцию, где разберём ключевые вопросы городской мобильности: принципы проектирования дорожной сети и расчёта транспортной нагрузки, методы успокоения трафика, которые уже работают в городе, современные подходы к организации дорожного движения», — пишут организаторы.

Лектор — Николай Никитин, старший преподаватель БФУ им. И. Канта, эксперт в области транспортных систем. «Будет полезно урбанистам, автомобилистам, велосипедистам и всем, кто хочет разбираться в логике городского транспорта», — подчёркивают в анонсе.

Стоимость участия — 300 руб. Необходима регистрация по ссылке.

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