Квест, раскопки и выставка: в Музее янтаря пройдут «Открытые дни археологии» (фото)

Фото: пресс-служба Музея янтаря

Музей янтаря примет участие в «Открытых днях археологии» (0+). Как сообщила пресс-служба учреждения, проект приурочен ко Дню археолога, который отмечается 15 августа.

В пятницу, 15 августа, для юных посетителей музея пройдет археологический квест «Я иду искать!» по экспозиции, в ходе которого участники узнают, для чего в древности использовали янтарь, чем занимается «музейный доктор» и что необходимо брать с собой в экспедицию. Буклеты с заданиями можно получить на втором этаже у волонтеров, а тех, кто успешно справится с вопросами, будет ждать небольшой сувенир.

В 16:00 для детей с родителями пройдет познавательно-игровое занятие «Охотники за древностями». Гости программы узнают, «чем занимаются археологи, как ценные вещи попадают под землю и почему древние люди считали янтарь волшебным камнем». Затем юные исследователи сами примут участие в «археологических раскопках» и получат сертификат охотника за древностями.

Участие в программе мероприятий — по входному билету в музей.

Также в рамках проекта «Открытые дни археологии» в зале «Цоколь» будет работать выставка «Артефакт», на которой представлены подлинные украшения II в. до н.э. — XX в. н.э., найденные на территории Калининградской области, и их точные копии — изделия калининградского бренда «Артефакт», созданного художницей, дизайнером и «мамой» хомлинов — Натальей Шевченко.

«Оригиналы были изготовлены из бронзы, железа и других металлов и украшены различными орнаментами, которые указывали на религиозные верования, социальный статус или принадлежность к определенной группе, — следует из анонса. — С функциональной точки зрения это далеко не всегда украшения, кроме них могли быть элементы конской упряжи, монеты и даже фактурные застежки для книг. Бытовые и ординарные предметы рассказывают об уровне владения местными жителями ювелирным ремеслом, активной торговле и взаимоотношениях с представителями других народов».

Самый древний экспонат выставки — янтарная бусина — служила у древних балтов не только украшением костюма, но и защитой от злых духов.

Выставка будет работать с 5 августа по 30 сентября.