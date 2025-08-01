В научной библиотеке проведут лекцию «Французский символизм и русский декаданс»

В Калининградской областной научной библиотеке 6 августа пройдет открытая лекция «Французский символизм и русский декаданс: эстетика» (12+). Анонс размещен на сайте учреждения.



Лекцию проведет создатель проекта «ВСеребре», член Поэтического клуба МГИМО, литературный эксперт радио «Звезда» и поэт Надежда Критская, которая расскажет слушателям о традициях французского символизма в русской поэзии.

«Европейское влияние на русских символистов оказали философы Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше, а также поэты Поль Верлен, Артюр Рембо, Шарль Бодлер. В своей лекции спикер коснётся творчества вышеперечисленных авторов, расскажет о происхождении декаданса и символизма в России и Франции, а также о малоизвестном, но талантливом поэте и драматурге Поле Клоделе, представителе второго поколения французских символистов», — сообщают организаторы.

Лекция состоится 6 августа в 18:30, вход свободный. Место проведения: клубный зал, 3 этаж.