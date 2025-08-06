«Ангелы, золото и фонтаны»: в Калининграде пройдёт лекция об архитектуре барокко

В Музее изобразительных искусств 8 августа в 18:00 пройдёт лекция «Ангелы, золото и фонтаны. Архитектура барокко» (6+). Её проведёт методист по научно-просветительской работе Эдуард Иванков. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«На 1740-1760-е годы в России приходится расцвет Елизаветинского барокко, восхитительные образцы которого мы встречаем в Петербурге. Так, работы по созданию Петергофского ансамбля продолжались на протяжении 200 лет: было возведено более десятка дворцовых зданий, изящные садово-парковые павильоны, уникальная фонтанная система», — следует из анонса.

На лекции расскажут про любимый дворец Петра I, название которого трактуется с французского как «мое удовольствие». Посетители узнают, почему изящный двухэтажный дворец «Марли» в Нижнем парке не имел Парадного зала и в честь кого был назван пейзажный парк «Александрия», где все дышит тишиной и покоем.

Стоимость билета на лекцию — 250 рублей для всех категорий посетителей, плюсом идет бесплатное посещение экспозиции «Женщины барокко» (0+).