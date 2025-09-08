В Калининграде прошёл военно-исторический форум, посвящённый Великой Победе

В Калининграде прошёл военно-исторический форум «Наши Победы», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной и во Второй мировой войне. Мероприятие было организованно Российским военно-историческим обществом и каналом TacticMedia.

Этот фестиваль — вклад в сохранение памяти о событиях, изменивших ход мировой истории 80 лет назад. Свои доклады о важнейших событиях Второй мировой войны прочли Валерий Замулин, Алексей Исаев, Александр Поволоцкий. Константин Петунин рассказал об истории создания и боевом опыте танка ИС-3. Сергей Патянин о том, как ближайший союзник фашисткой Германии Италия вышла из войны и что стало причиной этого. А Илья Мощанский познакомил всех с недавно рассекреченными документами, касающимся разгрома Квантунской армии. Сюрпризом для всех собравшихся стала премьера 2-й серии документального фильма «Прохоровка. Люди. Огонь. Сталь», 12+.


Для гостей фестиваля работала полевая кухня, можно было познакомиться с образцами оружия победы, методами информационной войны с фашизмом, также были представлены модели бронетехники и авиации времен Великой Отечественной войны.


