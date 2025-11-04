Инновации и метротрамвай: в Калининграде пройдёт лекция о челябинском трамвае

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининграде в арт-пространстве «Сигнал» в среду, 5 ноября, пройдёт лекция «Транспортная реформа в Челябинской области: реализация и текущий статус» (16+). Участники смогут пообщаться с автором и куратором этих преобразований в регионе Александром Егоровым, заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Образовательная программа ИУ».

По словам организаторов, самые смелые и технологичные транспортные решения тестируются именно в Челябинске. К примеру, там работает система с искусственным интеллектом и компьютерным зрением, которые следят за путём, распознают пешеходов и препятствия, а также могут сами затормозить, если водитель не успел.

«Почти каждый второй трамвай в городе новый! Низкий пол, кондиционер, камеры, USB-розетки — всё, что обычно обещают „в будущем“, в Челябинске уже возит пассажиров каждый день, — следует из анонса. — Трамвай здесь теперь движется почти исключительно по выделенным путям — доля таких линий выросла до 96%. Это не просто косметический ремонт — полностью заменена контактная сеть, стрелки, остановки. Результат: меньше задержек, выше скорость, и... меньше стресса для водителей и пассажиров».

Помимо прочего, в долгосрочный планах находится проект метротрамвая, согласно которому часть линий уйдет под землю: «Так Челябинск хочет соединить преимущества метро и трамвая, сделав передвижение по городу максимально быстрым и удобным».

Начало лекции запланировано на 18:30. Стоимость билета — 300 руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter