В Калининграде завершилась программа для детей и молодежи «Дороги Победы»

В Калининграде завершилась Всероссийская военно-патриотическая программа для школьников и молодежи «Дороги Победы». В этом году программа посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и нацелена на сохранение подрастающим поколением памяти о Великой Победе, о героическом подвиге солдат и офицеров Красной армии, которые день за днём в течение четырёх долгих лет приближали Победу над фашистской Германией.

Участниками проекта стали более одной тысячи учащихся образовательных учреждений города Калининграда в возрасте от 7 до 35 лет. В 2025 году проект «Дороги Победы» включал в себя два маршрута. Первый маршрут «15 героев Форта № 5» был посвящён 80-летию штурма города-крепости Кёнигсберга и беспримерному подвигу солдат и офицеров участвовавших в штурме одного из самых мощных фортов в системе обороны Кёнигсберга. Второй маршрут «Атака Века — подвиг советских подводников» посвящён подвигам моряков-подводников Балтийского флота. В ходе этого маршрута участники познакомились с историей создания подводных сил России, узнали об одной из самых «громких» побед наших подводников на Балтийском море — так называемой «Атаке века» и посетили подводную лодку Б-413 в Музее Мирового океана.





Просветительские программы патриотической направленности для детей и молодежи в рамках всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы» реализуются АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)». В Калининграде оператором программы выступила туристическая компания «Мик-Авиа».