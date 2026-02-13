Открылся музейный шоурум Елены Гратий

В Зеленоградске в музее Елены Гратий открылся ювелирный музейный шоурум, и мы совершим путешествие в то место, где он расположен.

Елена — известный художник и дизайнер, давно работающий в сфере ювелирных украшений, которые стабильно пользуются спросом у любителей и знатоков искусства. Шоурум представляет часть музейного пространства с арт объектами, живописью, скульптурами, коллекцией старинных радиоприемников и коллекцией янтарных украшений бренда Елены Гратий. Украшения из коллекционного редкого янтаря оправлены в серебро. Высокохудожественные изделия ручной работы, без литья и штамповки, создаются в единственном экземпляре. И их можно приобрести.

В арт-пространстве шоурума разрешено фотографировать и фотографироваться, примерив эксклюзивные украшения. Внимательно рассмотреть изделия, расположив их на оригинальном столе. К услугам мощные лампы и красивые зеркала.

В шоуруме рядом с зарисовкой картины гениального художника Матисса бросается в глаза необычное янтарное ожерелье, очень похожее на то, что изображено на его картине «Янтарное ожерелье и персидский халат». На картине запечатлена муза Матисса: Лидия Деликторская в янтарном ожерелье. Ей тогда было 23 года, а ему 60. Всего он нарисовал 90 картин с ее изображением.

Елена Гратий давно хотела соединить прошлое этой картины через янтарь с украшением, и вот ожерелье из картины воссоздано, и им можно любоваться.

Кстати, Лидия Делекторская все, что у нее было связано с Матиссом, подарила России.

В шоуруме есть стенд на котором расположен старинный ювелирный инструмент. Он мало отличается от современных, но смотрится изящней. Шоурум — это неотъемлемая часть проекта, созданного Еленой Гратий.

В центральной части музея находится один из 10 миров музейного искусства «Сокровищница». Главный акцент экспозиции — янтарь. В витринах много эксклюзивных фрагментов и творческих работ хозяйки музея.

Сокровище балтийской земли — это янтарь, который в наше время рассказывает о далеком прошлом через инклюзы. Солнечный камень, как легенда, рассказывает о фактах существования древнего мира, застывшего в вечности.

Вход в шоурум бесплатный.

6+