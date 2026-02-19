В музее Елены Гратий открылся к показу окаменелый отпечаток динозавра

В музее Елены Гратий в арт-пространстве «Древний мир» открылся к показу уникальный экспонат — артефакт отпечаток лапы динозавра.

Данный отпечаток был найден во Франции. Его возраст раннеюрский период — это 174,1-201,3 миллиона лет назад. После изучения артефакта французы отпечаток продали с аукциона.

Этот вид динозавров ученые относят к хищникам. Они являются представителями подотрядов ящеротазовых динозавров. Тероподы перемещались на двух задних конечностях.

С недавних пор ученые относят к тероподам и современных птиц. Таким образом, птицы стали считаться не потомками общности динозавров, а конкретно одной из групп. Так что условно можно сказать, что над нами летают динозавры. Тероподы обитали на всех континентах в течение юрского и мелового периодов.


Интересна история появления этого отпечатка в музее.

В декабре 2025 года в еще не открывшемся официально музее была проведена выставка картин и экскизов Елены Гратий. На закрытую тематическую встречу были приглашены коллекционеры из Москвы и Питера. Предполагался обмен картин на предметы искусства и антиквариата.

Елена Гратий модный известный художник. Ее работы пользуются среди коллекционеров большим спросом. Достаточно и почитателей ее творчества. Так вот один из коллекционеров, присутствующих на открытии выставки современного искусства Елены Гратий, привез и подарил ей отпечаток лапы динозавра. Коллекционер получил в подарок картину «Электричество Вселенной».

Искусство прошлого и современности соединяет невидимая нить мира.

Справка

Музей Елены Гратий

Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, пер Московский 3-й, 1, 1 этаж, Дом быта
+ 7 (905) 245 55 14

