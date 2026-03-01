«Мы друг для друга созданы»: Алексей Петрухин приглашает на новую программу

Если идти на концерт, то на такой, чтобы отдохнуть душой. Алексей Петрухин устроит именно такое выступление!

Занимайте лучшие места! Дарите друг другу эмоции! (12+)





Певец и композитор, ведущий, актер, многократный лауреат премии «Шансон года», премии «Дорожное радио», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса», постоянный участник проектов «Душевные песни» и «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым.Яркая харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом!«Пластиночка», «А жизнь моя», «На коня бы да в степь», «Распахнуты настежь двери» — песни Алексея Петрухина стали по-настоящему народными и вышли далеко за пределы какого-то одного жанра. Тут и драйв рок-н-ролла, и душевность шансона, и зажигательность фолка. Алексею удалось воплотить яркие идеи в своем авторском творчестве, раскрыв для зрителей не только исполнительский, но и композиторский талант. Вы сможете услышать любимые песни в живом исполнении!— в кассе Театра эстрады, тел. 34-37-47

