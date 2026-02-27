В музейном пространстве Елены Гратий в Зеленоградске открылась художественная галерея «Взлетная полоса искусства».

В начале «полосы» находится хозяйка — скульптура Стрекозы, рядом можно увидеть окаменелый отпечаток стрекозы из Бразилии возрастом 46000000 лет. Сама стрекоза — это символ границ миров. Искусство всегда находится за чертой невидимого, поэтому на этой «полосе» есть фрагменты самолета: кабина, нос и так далее. На рубеже начала 20-го века самолетостроение было таким же чудом, как и искусство.

Галерея выделена в музее и как самостоятельное пространство разноликости искусства!

Галерея существует для закрытых и открытых выставок коллекций.

Сюда приходят посмотреть живопись, фотоработы и различные по стилям арт-объекты. Так, в декабре 2025 года, когда еще был закрыт музей, в условной галерее прошла закрытая выставка картин Елены Гратий. Участниками были коллекционеры из Питера и Москвы. Необычайные картины Елены Гратий привлекают внимание коллекционеров. Как они говорят: это картины будущего. Стоит на них посмотреть — и проникаешься душевной теплотой, спокойствием и радостью.





Сейчас в галерее Елены Гратий представлена альбомная выставка 11 акварельных работ под названием «Птицы и цветы древнего мира».

Абстракция созданных туннельных образов птиц и вертикальных масок цветов древнего мира с отображением состояния чувств природы.

Учиться понимать язык искусства никогда не рано и никогда не поздно!

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

6+