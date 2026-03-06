Музею Зеленоградска подарена древняя панель саркофага «Путь к бессмертию»

В музее Елены Гратий появился уникальный экспонат — древнеегипетская панель саркофага «Путь к бессмертию».

Панель выполнена из дерева и украшена полихромной росписью. На ней изображена погребальная процессия: пять женщин-плакальщиц взымают руки к небу, словно взывая к божественной несправедливости и донося до него свою неисчерпаемую скорбь. Их взгляды обращены к двум коровам, которые тянут повозку с саркофагом, где покоится усопший. В левом углу можно разглядеть слугу с коромыслом — он несёт погребальные дары: сосуд с пивом и клетку для птиц, символы жизни и обновления. В правом верхнем углу изображён ларец — непременный атрибут погребального инвентаря.

Размеры панели — 130 мм в высоту и 700 мм в длину, но они не умаляют её величественности. С первого взгляда она погружает зрителя в атмосферу тысячелетней истории древнейшей цивилизации. По стилистическим особенностям исследователи предполагают, что саркофаг происходит из района Асьюта. Его датируют первой половиной Среднего царства, XXI–XX веками до нашей эры. Подобные памятники крайне редки в российских собраниях, что придаёт находке особую ценность. Саркофаг обладает не только художественной, но и коллекционной значимостью, открывая окно в мир Древнего Египта.

Стилистические параллели с известными музейными памятниками выводят эту панель саркофага на уровень мировых коллекций. Её роспись обнаруживает близкое родство с прославленным саркофагом Нахта из музея Рёмераи Пелицеса в Хильдесхайме — эталонным образцом погребального искусства Среднего царства. Отдельные иконографические мотивы перекликаются с росписями гробницы номарха Джхутихотепа в эль-Берше. Эта стилистическая связь помещает саркофаг в контекст высокохудожественных достижений древнеегипетской культуры, делая его достойным экспонатом любого музея мира.

Эта панель — не просто произведение искусства, а живое свидетельство древнеегипетской культуры и её погребальных традиций. Каждый элемент росписи рассказывает о вере в загробную жизнь и почитании ушедших. Теперь, пополнив коллекцию музея Елены Гратий, он продолжит напоминать нам о величии и загадках прошлого.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

6+