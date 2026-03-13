Музею в Зеленоградске подарен еще один уникальный артефакт

Музей Елены Гратий получил в подарок еще один уникальный артефакт — бюст древнего божества. Материал: коричневая глина со следами росписи. Происхождение: Цивилизация долины Инда.

Местонахождение: Мехргарх, культура Хараппа.

Исторический регион: Белуджистана.

Периодизация: 3500-200 г.г. до нашей эры.

Размер: 5 см высота и 3,5 см ширина.

Фигурки, которые находят на территории северного Белуджистана, подобно представленной, также могут натолкнуть на мысль о контакте с куда более развитой внеземной цивилизацией. Множество фигурок с одними похожими чертами: птичьими или ящеровидными головами и огромными глазами в скафандрах; причем данные фигурки явно воспринимались как предметы для поклонения, воплощая метафизический и сакральный смысл. Остается лишь вопрос, кому поклонялись древние еще в 3-м тысячелетии до нашей эры? Изображая и трепетно храня одновременно похожих и все же других существ.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

6+

Справка

Музей Елены Гратий

Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, пер Московский 3-й, 1, 1 этаж, Дом быта
+ 7 (905) 245 55 14

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]
Реклама. Казаков И. В. ИНН 391200115214. Erid: 2VSb5xVRNhX
Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter