Музею в Зеленоградске подарен еще один уникальный артефакт

Музей Елены Гратий получил в подарок еще один уникальный артефакт — бюст древнего божества. Материал: коричневая глина со следами росписи. Происхождение: Цивилизация долины Инда.

Местонахождение: Мехргарх, культура Хараппа.

Исторический регион: Белуджистана.

Периодизация: 3500-200 г.г. до нашей эры.

Размер: 5 см высота и 3,5 см ширина.

Фигурки, которые находят на территории северного Белуджистана, подобно представленной, также могут натолкнуть на мысль о контакте с куда более развитой внеземной цивилизацией. Множество фигурок с одними похожими чертами: птичьими или ящеровидными головами и огромными глазами в скафандрах; причем данные фигурки явно воспринимались как предметы для поклонения, воплощая метафизический и сакральный смысл. Остается лишь вопрос, кому поклонялись древние еще в 3-м тысячелетии до нашей эры? Изображая и трепетно храня одновременно похожих и все же других существ.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

6+