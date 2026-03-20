В музее Елены Гратий доступна к посещению экспозиция масонской ложи

В музее Елены Гратий обновилось арт-пространство масонской ложи Кёнигсберга. Арт-пространство посвящено загадочному мира масонов и погружает в атмосферу таинственности, открывая завесу над мистическими ритуалами, символизмом и традициями вольных каменщиков.

Масонская ложа Кёнигсберга «Три короны» являлась одной из наиболее влиятельных организаций Восточной Пруссии. Основанная в 1738 году масонская ложа объединяла представителей местной аристократии, интеллигенции и духовенства, которые стремились совершенствовать себя морально и интеллектуально посредством философских бесед, культурных мероприятий и благотворительности. Масоны Кёнигсберга активно поддерживали развитие науки, искусства и образования в регионе.

Определенный вклад в развитие масонства был внесен знаменитым немецким философом Иммануилом Кантом. Хотя он сам и не был масоном, но его философия и идеи поддерживались братством.

Сегодня часть наследия ложи хранится в музее Елены Гратий. Экспозиция включает разнообразные артефакты, отражающие историю и символику масонского движения.

Музей Елены Гратий стал своеобразным мостиком между прошлым и настоящим, сохраняя память о значимой странице истории региона, предоставляя посетителям возможность прикоснуться к наследию знаменитых мыслителей.

Посещение арт-пространства начинается с экспозиции, представленной в витринах. Здесь расположены предметы, символизирующие философию и образ жизни масонов. Среди экспонатов выделяются жетоны, предназначенные для идентификации членов ордена, а также ритуальные свечи и камни, используемые в церемониальных мероприятиях.

Особое внимание привлекает масонский шкаф 1939 года. Его изысканная отделка украшена множеством символов, олицетворяющих собой путь к познанию истины и духовного просветления. Эти знаки ведут через лабиринт идей и образов, постепенно открывая тайну мироздания.

Каждая деталь, представленная в арт-пространстве, рассказывает собственную историю. Например, одна из медалей иллюстрирует принцип взаимопомощи среди братьев, подчеркивая важность солидарности и поддержки друг друга в трудные времена. Некоторые артефакты напоминают о значимости образования и саморазвития, подчеркивая значимость знания как ключа к истине.

Философия масонства основана на стремлении к самосовершенству и развитию духовных качеств. Посетители имеют возможность почувствовать себя частью процесса познания, знакомясь с сокровенными смыслами.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

6+


Справка

Музей Елены Гратий

Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, пер Московский 3-й, 1, 1 этаж, Дом быта
+ 7 (905) 245 55 14

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]
Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter