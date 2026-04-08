Музей «Фридландские ворота» открывает выставку о легендарном «Балткране»

В год 80-летия основания Калининграда Музей «Фридландские ворота» совместно с заводом представляет масштабный выставочный проект «Балткран: истоки и современность». Экспозиция расскажет о том, как судьба одного из старейших машиностроительных предприятий неразрывно переплелась с судьбой города и его жителей.

«Балткран» — это не просто хроника завода. Это история самого Калининграда, рассказанная через судьбы людей, стальные конструкции и вызовы времени, которые не сломали, а только закалили местный характер. Выставка построена как путешествие во времени: пять разделов — пять глав одной большой судьбы.


Когда: 12 марта – 10 апреля.
Где: Музей «Фридландские ворота», 2-й этаж Блокгауза.
Вход: по входному билету в музей.
Фридландские ворота музей

г. Калининград, ул. Дзержинского, 30
+7 (4012) 63 15 50
+7 (4012) 31 15 54
fvmuseum.ru
[x]
