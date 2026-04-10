В музее Елены Гратий создана скульптура «Атлант»

Коллекцию Музея Елены Гратий украсила новая скульптура — «Серебряный рыцарь. Атлант из Атманов».

Автор: Елена Гратий.
Дата создания: ноябрь 2025 г.

Материалы: пластиковая сетка, монтажная пена, глина, акрил, краска металлик и золото патина, стальная проволока. Высота фигуры — 3,50 м.

Серебряный рыцарь-посланец «Атманов» (санскр. Ātman — дыхание, само-сущность). Атманы — метацивилизация, чья технология этика, а этика — наука.

Рыцарь прибывает не завоёвывать, а удерживать Землю от гравитации варварства. Он несёт свод Неба Знания.

 

Автор обновляет миф, внося в «Серебряного рыцаря» философский замысел:
— Глянцевая серебряная кожа из эпохи космических спутников.
— Голова — геометрическая сфера, пронизанная проволочными антеннами. Визуальный ребус между шлемом древнего воина и радиотелескопом.
— Воронка-лицо моделирует кривизну пространства-времени.
— «Дракон» как метафора новых идей для человечества выпрыгивает из воронки времени, чтобы её огласить.
— В грудине открыт «портал сердца»: 25 позолоченных литых пальцев образуют золотое кольцо. Это сердце «Серебряного рыцаря». Каждый палец — это символ единства выдающихся людей: учёных, философов и инженеров.
— Философский подтекст «свисающих плетей» — рук Атланта. У античного Атланта руки подняты вверх, удерживая небосвод (переопределение силы). Рыцарь опускает руки в гибкие «плети», потому что «гибкость» выступает новой категорией могущества. Чтобы удерживать мир, уже недостаточно вертикального напряжения — нужна способность обнимать мыслью, чтобы передать великие знания. Так обновляется миф: Атлант не просто держит Небо, он манипулирует тканью хроноса, пригибая её так, чтобы будущее оставалось достижимым. В XXI веке удерживать небо можно лишь множеством гибких касаний.

Намеренно оставляется поверхность «незапечатанной» — пусть воздух старения, оксиды и пыль музея допишут финальные акценты: Рыцарь остаётся пластичным, как и наше представление о прогрессе.

Серебряный Рыцарь материализует убеждение автора: цивилизация выживет не оружием, а когнитивным изяществом и эмпатией, заключёнными в прочную, но проницаемую оболочку человеческой мысли.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
6+
Справка

Музей Елены Гратий

Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, пер Московский 3-й, 1, 1 этаж, Дом быта
+ 7 (905) 245 55 14

