Привет из прошлого: в «Янтарном замке» нашли закладной рельс со знаком 1859 года

В здании Музейно-выставочного комплекса «Янтарный замок» обнаружен закладной рельс с датой 1859 года. 

Дата подтверждает, что в середине 19-го века была проведена большая реконструкция здания. Рельс, встроенный в конструкцию лестницы с каминного зала на второй этаж, в то же время является частью крепления. Немцы, когда строили замки, дома богатых горожан или поместья, специально в фундаменте закладывали памятные камни с годом начала строительства. 

А во время больших реконструкций, особенно меняющих предназначения зданий, закладывали рельсы или балки с годом реконструкции. Здания строили основательно, из кирпичей или камня, на долгие века, и предполагая, что архивы могут пропасть во время войн, оставляли метки для будущих потомков и историков. Уже в наше время ученые, археологи и специалисты точно определяют возраст зданий и сооружений — в первую очередь по указанным меткам.

Архивов по зданию музейно-выставочного комплекса «Янтарный замок» не сохранилось: немцы при отступлении сожгли их или забрали с собой. Остались только обрывочные сведения. Так, например, в Польше в Гданьском музее хранится амбротипия — уникальный снимок, позитив на стекле, рассматриваемый на темном фоне — с изображением здания и справкой, что ранее в районе этого здания находилась крепость для защиты побережья. А само строение обозначалось как крепостной замок. Еще известно, что нем уже в начале 20-го века располагался пивзавод, а в Советское время сырзавод и административное помещение воинской части. Вот так по крупицам до сего времени собирается история Восточной Пруссии.


В здании сохранилась смотровая башня, которая, как и само строение, имеет одинаковые стороны квадрата — для более удобной защиты от врагов. На фото конца 19-го – начала 20-го века видно, что крыша плоская и по периметру располагаются бойницы. Это говорит о том, что еще в 19-м веке здание сохраняло элементы крепости.

Музей работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Янтарный замок музейно-выставочный комплекс

пгт Янтарный, ул. Советская, 61А
+ 7 (906) 21 87 524

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter