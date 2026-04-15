Музей «Фридландские ворота» возобновляет трамвайные экскурсии по Калининграду

Музей «Фридландские ворота» объявил о возобновлении трамвайных экскурсий (0+) по историческому центру города. Первая поездка после перерыва состоится в субботу, 18 апреля, в 12:00.

Сбор пассажиров организован у входа в здание железнодорожного вокзала «Калининград-Южный». Маршрут включает Ленинский проспект, площадь Победы, Рыбную деревню, улицу Багратиона и другие знаковые места. В дороге экскурсантов сопровождает сотрудник музея, который рассказывает о прошлом и настоящем Калининграда, изменениях городской среды и планах развития.

Билеты продаются в кассе музея и на сайте. 

Для гарантии места организаторы рекомендуют бронировать билеты заранее по телефону (4012) 63-15-50 с последующим выкупом в течение двух дней.

Фридландские ворота музей

г. Калининград, ул. Дзержинского, 30
+7 (4012) 63 15 50
+7 (4012) 31 15 54
fvmuseum.ru
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter