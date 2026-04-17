В музее Елены Гратий появился персонаж «Древняя жрица янтаря»

В зеленоградском музее появился персонаж «Древняя жрица янтаря» — хранительница пути, памяти и обмена. Автор — Елена Гратий.

Пограничный персонаж в мире № 3 «Древняя жрица янтаря» — это сакральный проводник, соединяющий в себе торговое, историческое и символическое начала. Жрица стоит у входа в повествование о движении янтаря через эпохи, земли, руки, культуры и судьбы.

Фигура создана на основе манекена, покрытого жидкой золотой поталью. Это усиливает ощущение вневременности, превращая фигуру в некий архетип, в символ драгоценности и священной ценности.

Её тело оплетено нитями, на которых размещены янтарные бусы, браслеты. Эти нити можно прочесть как сплетение мыслей, дорог, судеб и ритуалов. Персонификация памяти о тех, кто веками сопровождал путь янтаря — собирал, хранил, передавал, продавал, освящал, носил.

Янтарь в этой экспозиции предстает как вещество, прошедшее длинный путь через века. Он одновременно мал и грандиозен: бусина может уместиться в ладони, но в ней заключена история целых народов, путей, морей и культурных обменов.

Музей-галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

