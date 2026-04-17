В Янтарном открылся местный Музей янтаря

В выставочном комплексе «Янтарный замок» открылся Музей янтаря, который тесно соседствует с другим музеем — краеведения. Здесь можно узнать как о жизни и быте тех, кто добывал янтарь и обрабатывал его, так и о самом солнечном камне.

Музей янтаря делится на четыре тематических раздела.

1. История янтаря

В этом разделе экспозиция знакомит гостей с историей происхождения янтаря. Посетители узнают, почему этот камень считался символом власти, богатства и даже магической силы.

2. Добыча янтаря

В арт-пространстве можно увидеть экспозицию, показывающую этапы добычи солнечного камня, процесс его извлечения из земных недр и глубин моря. Особенно интересны в экспозиции фотографии и предметы с шахты «Анна» и карьера добычи янтаря «Вальтер».





3. Обработка янтаря

Экспозиция рассказывает о превращении необработанного камня в произведение искусства. Можно осмотреть оборудование по обработке янтаря, с которым до войны работали немцы, а также современное.

4. Камера пыток воров янтаря

Расположена в подвальном помещении замка и посвящена мрачному аспекту части человеческой истории. Она вызывает особый интерес у любителей специфической романтики и исторического антуража.

Особое очарование музею придает сама архитектура здания, выполненная в стиле замкового строительства. Внутреннее убранство подчеркивает величие прошлых эпох, создавая уникальную атмосферу путешествия по времени.

Посещение музея доступно круглый год как одиночным посетителям, так и экскурсионным группам (одновременно до 60 человек). Билет включает доступ ко всем арт-объектам Музейно выставочного комплекса «Янтарный замок».

Музей работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Имеется стоянка.

