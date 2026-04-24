В музее Елены Гратий в Зеленоградске доступны к осмотру Грифеи

Море, которому 150 000 000 лет. Пульс Юрского океана — Грифеи — «Дьявольские когти гигантов».

Перед нами предстает не просто раковина. Это буква древнего алфавита Земли.

Окаменевшие раковины грифей (*Gryphaea*), вымерших двустворчатых моллюсков из семейства, описанного в первый раз в 1801 году французом, естествоиспытателем Ламарком!

Они населяли древние моря мезозойской эры. Эти экземпляры являются памятью о море, которое плескалось около 150 миллионов лет назад, во второй половине юрского периода.

Необычная форма раковины сделала грифей знаменитыми. Их толстые изогнутые створки напоминали людям когти чудовищ, поэтому их называли «дьявольскими ногтями», а в степных и горных преданиях — «когтями великанов».

Грифеи в музее расположились в экспозиции древнего мира.

«Летопись Юрского моря». Классификация:

— Царство: Животные

— Тип: Моллюски

— Класс: Двустворчатые

— Отряд: Остреиды

— Семейство: Грифеиды

— Род: Gryphaea





Грифея — раковина исчезнувшего океана. Перед нами окаменелая раковина грифеи, моллюска, жившего во времена, когда на месте современных степей Южной России плескалось тёплое мелководное море. Эта находка — прямое доказательство того, что 150 миллионов лет назад здесь была совсем другая Земля: с морскими заливами, мягким илом и богатой растительностью.

Грифеи были донными фильтраторами. Они втягивали воду через щель между створками, отцеживали пищевые частицы — планктон и органические взвеси — и выпускали очищенную воду обратно. Их массивная, изогнутая нижняя створка помогала удерживаться на мягком илистом дне и приподнимала раковину выше осадка, ближе к чистой воде.

Грифеи были частью древних сообществ, где соседствовали с кораллами, брахиоподами и другими морскими организмами. После гибели моллюска его раковина была погребена в морских осадках. Со временем осадки превратились в камень, а раковина стала окаменелостью.

По этому роду моллюсков можно определять возраст пород и восстанавливать условия жизни древних морей. Необычный облик грифей рождал легенды. В разных культурах их считали когтями дьявола или когтями исчезнувших великанов.

В сарматской среде такие раковины использовались как ёмкости для краски, связанной с ритуальными татуировками. Были составляющей «женского набора» V в до н. э. В том числе использовались для краски шаманками.

Около 66 миллионов лет назад, произошло одно из крупнейших массовых вымираний в истории Земли. Особенно сильно пострадали морские организмы, в том числе и грифеи.

Музей-галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

6+