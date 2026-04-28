В галерее Е. Гратий открыта к осмотру арт-экспозиция «Взлетная полоса искусства»

В Зеленоградске в галерее Музея Елены Гратий доступна к осмотру арт-экспозиция «Взлетная полоса искусства». Все объекты выстроены в одну «полосу», как этапы длинного взлёта человеческой мечты.

Игорь Сикорский — инженер, который превратил фантазию о полёте в реальные летательные машины, любил напоминать, что то, что когда‑то считалось чудом воздухоплавания, со временем стало будничной техникой — но не перестало быть чудом по сути.

Во «взлётной полосе искусства» эта мысль «красной нитью» проходит через всю экспозицию: от окаменевшей стрекозы и скульптурного образа фантастической стрекозы до носа Ту‑134, двери самолёта, кресла бомбардировщика, серебряного знака с дирижаблем и архивных фотографий — как путь от первого живого полёта к сложным воздушным машинам и дальше, к «судам настроения», которые теперь конструирует художник.


1. Нос самолёта Ту‑134

Фрагмент реального лайнера, когда‑то бороздившего небо. На взлётной полосе искусства он как «голова» машины — точка, в которой сталкиваются скорость, риск и романтика полёта. Он прямое доказательство мечты и вдохновения!

2. Кресло бомбардировщика.

Здесь оно напоминает, что полёт — не только мечта, но и оружие, и что каждый взлёт несёт в себе моральный выбор.


3. Фоторужьё / военная фотооптика, участвовавшая во время военных действий во Вьетнаме.

Интересный с историей объект, ставший искусством.

На взлётной полосе это поворотный момент: небо становится полем наблюдения и контроля, то ,что раньше невозможно было даже предположить.

4. Отпечаток древней стрекозы, Бразилия, 46 млн лет назад

Окаменевший след насекомого — одного из первых существ, покоривших воздух.

Он лежит на полосе как древний «прототип самолёта», напоминая, что любая технология начинается с подражания природе.

5. Дверь от самолёта Ту‑134

Фрагмент фюзеляжа, граница между землёй и небом, между залом ожидания и полётом. В арт-пространстве «Взлетной полосы искусства» дверь — это символ перехода: шаг через порог в иное состояние, в иное измерение пространства и времени.

6. Серебряный знак с дирижаблем

Нагрудный знак, миниатюрный герб эпохи, когда воздухоплавание было чудом и элитой техники.

7. Архивные и антикварные фотографии самолётов, дирижаблей и других летательных аппаратов

Чёрно‑белые и выцветшие снимки, где техника ещё кажется почти живой, а люди — бесконечно уязвимыми рядом с ней.

Эти изображения на «Взлётной полосе» собирают в один визуальный «рейс» всю историю полёта: от первых конструкций до зрелой авиации.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

6+


Справка

Музей Елены Гратий

Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, пер Московский 3-й, 1, 1 этаж, Дом быта
+ 7 (905) 245 55 14

