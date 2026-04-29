«Взлетная полоса искусства»: в Зеленоградске доступна к осмотру арт-экспозиция

В музее Елены Гратий доступна к осмотру арт-экспозиция «Взлетная полоса искусства». Первое, на чем останавливается взгляд, — это скульптура «Стрекоза. Граница миров».
Это скульптура, находящаяся на границе между мирами: природным и человеческим, видимым и невидимым, завершённым и незавершённым.
Её основа — манекен, на который нанесено 123 кг глины и намотано около 50 метров проволоки, образующих внутренний каркас и «матричную» структуру крыльев.
В верхней части образ чётко читается как фантастическое существо: голова, крылья, хрупкое, но мощное существо, будто вырвавшееся из иного измерения.
В нижней части форма постепенно утрачивает чёткость, обретая человеческие очертания и одновременно растворяясь в незавершённости. Материя сама показывает тонкую линию, где заканчивается один мир и начинается другой.
Центр композиции — голова стрекозы. Лицо полностью покрыто письменами, похожими на древние тексты: это не читаемое послание, а визуальный код, язык символов.
Глаза бабочки — образ множества душ, душ из разных миров, отражающих бесчисленные реальности.
По вертикальной оси лица вниз устремляется птица — она как посланник неба, спускающийся к человечеству.
Её крылья, покрытые золотой поталью, охватывают голову стрекозы и образуют вокруг неё сияющий золотой нимб. Знак откровения.
Рот стрекозы превращён в образ золотой рыбки. Рыбка — как хранительница «тысячи истин», которые невозможно передать словами. Таким образом, всё послание этой скульптуры существует в форме намёков: письмена на лице, нимб из крыльев птицы, золотая рыбка-рот — это язык символов, которыми мир говорит с человеком, минуя буквальное.
Крылья стрекозы сплетены, как матричная сетка: воздушная, почти невесомая структура, которая при этом ощущается очень прочной. Они делают видимым то, что обычно остаётся невидимым — движение, потоки, сам полёт.
В груди стрекозы пылает сердце-цветок. В его центре вмонтирован натуральный самородок зелёного янтаря — древний свет застывшей жизни.
Этот зелёный янтарь — как концентрат времени, память о миллионах лет эволюции природы.
Через него скульптура говорит о том, что полёт природы, полёт вдохновения начался задолго до человека: миллионы лет назад.
Скульптура говорит о продолжении великого полёта природы через человека и его творчество, о том моменте, когда невидимое знание, древний свет и дыхание жизни становятся ощутимыми, почти осязаемыми.
Искусство как вдохновляющая сила, как идея, воплощенная в материи!
Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
