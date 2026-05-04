Музей «Фридландские ворота» открывает выставку «Они были первыми»

В год 80-летия Калининградской области Музей «Фридландские ворота» открывает масштабную культурно-просветительскую выставку «Они были первыми» (0+), призванную восстановить летопись подвига и достижений послевоенного региона.

Новая экспозиция, открытие которой запланировано на 5 мая, представляет собой не просто собрание артефактов, а динамичную историю в лицах, рассказывающую о предприятиях-основателях, учреждениях науки, спорта и культуры.









Концепция выставки уникальна для региона: она призвана стать мостом между поколениями. Организаторы выделили три целевые аудитории. Для молодежи проект станет наглядным уроком патриотизма и созидания на реальных примерах самоотверженности. Для старшего поколения — поводом вспомнить свою молодость и площадкой для передачи личного опыта документалистам и волонтерам. Для современных предприятий и организаций экспозиция предложит формат демонстрации профессиональной преемственности, показывая, как заводы и театры, основанные в 1940-50-х годах, продолжают развиваться сегодня.

В рамках проекта запланированы экскурсии, встречи с потомками первых переселенцев и интерактивные занятия.



Посетить выставку «Они были первыми» можно будет с 5 мая 2026 до 1 октября 2026.

г. Калининград, ул. Дзержинского, 30

