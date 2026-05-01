«Фронтовые треугольники»: в КОИХМ пройдёт лекция о солдатских письмах

В Калининградском историко-художественном музее 7 мая пройдёт лекция «Фронтовые треугольники — о чём рассказывают солдатские письма» (12+). Об этом сообщают в группе учреждения «ВКонтакте».

«В фондах музея хранится более 300 писем участников Великой Отечественной войны и их родственников. Среди них — письма тех, кто дожил до Победы, и тех, кто погиб, сражаясь. Будни войны устами её солдат, работа полевой почты в 1941–1945 годах, жизнь в тылу по рассказам родных фронтовиков — об этом пойдёт разговор», — рассказывают в анонсе.

Среди авторов писем — члены экипажа подводной лодки «С-4», затопленной у калининградских берегов в январе 1945 года, а также Герои Советского Союза: штурман А.Н. Рензаев, совершивший свой последний полёт над Балтийским морем в марте 1945 года, В.К. Полупанов, участвовавший в штурме форта № 5 в апреле 1945-го, и генерал-майор танковых войск А.И. Соммер. В числе авторов — и многие другие солдаты и офицеры.

Лекция начнётся в 12:00. Встречу проведёт Оксана Молева, старший научный сотрудник КОИХМ.

