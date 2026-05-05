Летние лагеря, музыкальная группа: как сделать каникулы незабываемыми для детей

Подарите ребёнку лето, которое станет воспоминанием на всю жизнь. Центр развития перспективных направлений культуры приглашает детей провести каникулы не за экранами, а активно и с пользой — с новыми увлечениями, друзьями и навыками.

Лагерь «Спутник» (г. Неман, 7+)

Смены: 03.07–16.07 «4 стихии», 19.07–01.08 «ПРОсвет».

Живое лето на природе: игры, движение, тёплый бассейн, языковая среда (английский и китайский), мастер-классы по кино. Комфортное проживание, пятиразовое питание и постоянная забота о детях.

Лагерь «Жемчужина» (озеро Виштынец, 7+)

Смены: 01.06–05.06, 07.06–13.06, 15.06–28.06.

Комфорт, безопасность и насыщенная инфраструктура: спорт, пляж, байдарки, лазертаг, мастер-классы и экскурсии. Программы от самостоятельности («Я — сам») до языковой практики и лесных приключений.

Языковой лагерь в Китае (10+)

Обучение в университете, практика с носителями и погружение в культуру. Проживание в кампусе и на острове Хайнань (отели 4–5*), экскурсии, мастер-классы и поездки.

Программа:

занятия китайским, практика с местными преподавателями университета;

прогулки по местным достопримечательностям;

посещение самого большого в Азии океанариума (дополнительно);

мастер-классы: кунг-фу, шахматы, каллиграфия и др.

посещение самой высокой телебашни Китая Гуанчжоу;

посещение аквапарка (дополнительно)

Городские лагеря (7+, будни 10:00–16:00)

Смены с 1.06 по 23.08: журналистика, творчество, экология, сцена и языки. Дети создают проекты, снимают видео, выступают и работают в команде.

1 смена «Живые истории» 1.06. — 14.06.

2 смена «Мастерская» 15.06. — 28.06.

3 смена «Друзья природы» 29.06. — 12.07.

4 смена «Сцена и движения» 13.07. — 26.07.

5 смена «Восток и Запад» 27.07. — 9.08.

6 смена «Смелее быть собой» 10.08. — 23.08.

Летняя музыкальная группа (8+)

Это не кружок, а команда: ансамбли, живые репетиции и выступления. Вокал, гитара, клавиши, ударные — развитие, ответственность и уверенность через результат.

Здесь нет скучных уроков и однообразных занятий. Здесь создаётся команда! Участники собираются в ансамбли, учатся играть вместе, слышать друг друга и готовить живое выступление, которое будет по-настоящему драйвовым.

Вокал, гитара, клавиши, ударные — поможем выбрать то, что подходит именно вашему ребёнку!

Вместо гаджетов — новые увлечения, друзья и умения, которые останутся надолго. Места ограничены — не откладывайте на потом то, что можно сделать уже сейчас. Дополнительная информация по телефону +7 (4012) 52 01 33.