«Дороги Победы»: 7 мая в Калининградской области состоится Акция памяти

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне всероссийская программа «Дороги Победы» объявляет о старте масштабной Акции памяти. 7 мая 2026 года в 30 регионах страны, от Калининграда до Владивостока, состоится Единый день выездных мероприятий, участниками которого станут школьники и студенты.

Акция объединяет города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Организаторы ставят целью вовлечь подрастающее поколение в сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, используя формат «живых уроков» на местах сражений и у мемориалов.

В день акции участники не только посетят знаковые локации, но и возложат цветы к воинским захоронениям, а также присоединятся к минуте молчания. Маршруты разработаны с учетом возраста ребят, чтобы экскурсии не носили формальный характер, а становились глубоким погружением в события 1941–1945 годов — как на полях сражений, так и в тылу.


«Акция ко Дню Победы организована в память и благодарность поколению победителей, — отметила директор АНО „АРВТ“ Анастасия Киселева. — Всероссийская программа „Дороги Победы“ — это не про прошлое, это про будущее. Мы воспитываем патриотов, рассказывая и показывая им великую историю великой страны. В единстве наша сила».

Программа «Дороги Победы» реализуется АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» (федеральный проект «Мы вместе»). С момента основания участниками программы стали более 1 млн человек. В 2026 году проект охватывает 30 регионов, где дети и молодежь бесплатно путешествуют по городам воинской славы и памятным местам.

6+

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]
Реклама. ООО «МИК-АВИА», ИНН 3906052701. Erid: 2VSb5yhS8MQ
Telegram | MAX
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter