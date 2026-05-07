«Дороги Победы»: 7 мая в Калининградской области состоится Акция памяти

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне всероссийская программа «Дороги Победы» объявляет о старте масштабной Акции памяти. 7 мая 2026 года в 30 регионах страны, от Калининграда до Владивостока, состоится Единый день выездных мероприятий, участниками которого станут школьники и студенты.

Акция объединяет города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Организаторы ставят целью вовлечь подрастающее поколение в сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, используя формат «живых уроков» на местах сражений и у мемориалов.

В день акции участники не только посетят знаковые локации, но и возложат цветы к воинским захоронениям, а также присоединятся к минуте молчания. Маршруты разработаны с учетом возраста ребят, чтобы экскурсии не носили формальный характер, а становились глубоким погружением в события 1941–1945 годов — как на полях сражений, так и в тылу.



«Акция ко Дню Победы организована в память и благодарность поколению победителей, — отметила директор АНО „АРВТ“ Анастасия Киселева. — Всероссийская программа „Дороги Победы“ — это не про прошлое, это про будущее. Мы воспитываем патриотов, рассказывая и показывая им великую историю великой страны. В единстве наша сила».

Программа «Дороги Победы» реализуется АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» (федеральный проект «Мы вместе»). С момента основания участниками программы стали более 1 млн человек. В 2026 году проект охватывает 30 регионов, где дети и молодежь бесплатно путешествуют по городам воинской славы и памятным местам.

