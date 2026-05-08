«Украшения на уровне искусства»: открыт бесплатный вход в шоурум Елены Гратий

Шоурум Елены Гратий открыт для всех. Без билета, без записи, без условий — просто заходите.

Это часть Музея-галереи в самом центре Зеленоградска, в 3-м Московском переулке, 1. И здесь не музейная витрина с табличкой «руками не трогать». Здесь живое пространство, где украшения соседствуют с живописью, скульптурой и старинными радиоприёмниками — и каждое изделие можно рассмотреть, примерить, почувствовать.

Бренд Елены Гратий создаёт украшения как предметы высокой эстетической ценности. Это не аксессуары и не сувениры. Это смысловая и художественная идея каждого ювелирного изделия, полностью ручная работа, натуральный балтийский янтарь, единичные экземпляры.


Каждое украшение существует в единственном экземпляре. Художник не повторяет работы — серьги, кольца, броши, подвески, браслеты рождаются как самостоятельные объекты. Не как дополнение к образу, а как личная драгоценность.

Их носят вне сезона и вне случайности. Хранят как ценность. Передают как наследие. Со временем такие украшения не теряют значения — они обретают историю и переходят из поколения в поколение. По сути, это музейная драгоценность, которую можно приобрести.


Почему вход в шоурум бесплатный? Потому что украшение такого уровня нельзя выбрать в спешке. Здесь выбор совершается не под влиянием момента, а по внутреннему отклику — по вкусу и чувству подлинного. Для этого нужно время. Нужно увидеть янтарь при свете, рассмотреть оправу, подержать изделие в руке. Понять, как оно звучит именно с вами.

Поэтому в шоуруме можно провести десять минут, а можно час. Можно прийти просто посмотреть. Можно вернуться через неделю — и обнаружить, что одно конкретное украшение не отпускало всё это время. Так часто и бывает.

Параллельно вы окажетесь в пространстве на 450 кв. м, где собрано 10 тематических миров: египетский саркофаг возрастом более четырёх тысяч лет, отпечаток лапы динозавра юрского периода, стрекоза 46 миллионов лет, тайная комната масонов, арт-улица Кранца. Шоурум — это вход в эту вселенную. И отдельная её глава.

Ежедневно 10:00–19:00. Вход в шоурум свободный.

Справка

Музей Елены Гратий

Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, пер Московский 3-й, 1, 1 этаж, Дом быта
+ 7 (905) 245 55 14

