«Фридландские ворота» приглашают на Музейную ночь – 2026: исследуем «Родное»

15 мая с 19:00 до полуночи калининградцев и гостей города ждут на ежегодную всероссийскую акцию «Музейная ночь». Музей «Фридландские ворота» подготовил программу, объединённую темой 2026 года — «Родное» (6+). Гостям предстоит исследовать прошлое, творить в настоящем и поразмышлять о преемственности поколений и семейных ценностях.

Символ семьи своими руками

Для юных посетителей с 19:00 до 21:00 на первом этаже Блокгауза откроется интерактивная зона. С 20:00 здесь стартует мастер-класс «Герб моей семьи»: участники придумают и создадут уникальный символ, отражающий общие ценности, увлечения и мечты их рода.

Восемь веков за один вечер

Главное здание музея, расположенное в фортификационном сооружении XIX века, станет проводником сквозь время. С 19:00 до 00:00 в шести залах развернётся путешествие по восьмивековой летописи города — от эпохи Тевтонского ордена до послевоенного восстановления города. Мультимедийные образы и подлинные артефакты коллекции оживят страницы истории Кёнигсберга – Калининграда.


«Они были первыми»: выставка под открытым небом

В год 80-летия Калининградской области на открытой территории музея и в Блокгаузе представят экспозицию нового формата. «Они были первыми» — это дань уважения энтузиастам, отстраивавшим регион с нуля. Уникальные кадры и забытые факты расскажут о предприятиях-основателях, науке, спорте и культуре. Экспозиция рассчитана на разные поколения:

  • Для молодёжи — честный урок мужества без прикрас.
  • Для старшего поколения — возможность поделиться опытом.
  • Для семей — повод поговорить о корнях и преемственности.


Как попасть на событие

Акция пройдёт 15 мая, старт в 19:00 по адресу: Музей «Фридландские ворота», Дзержинского,30. 

Приобрести единый билет на Музейную ночь можно по ссылке

Ознакомиться с полной программой — на сайте muzeinayanoch39.ru

Приходите за новыми смыслами, тёплыми воспоминаниями и вдохновением — всей семьёй!

6+. ООО «Пирамида-Калининград», Калининград г, Ключевая ул., дом 25Б, ОГРН 1033902832413

Справка

Фридландские ворота музей

г. Калининград, ул. Дзержинского, 30
+7 (4012) 63 15 50
+7 (4012) 31 15 54
fvmuseum.ru
Реклама. МАУК «Музей «Фридландские ворота», г. Калининград, ОГРН 1073906033838. Erid: 2VSb5yY92av
