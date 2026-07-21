«Признание в любви» под дождем: не пропустите эффектное шоу в Калининграде

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции?Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. Танец по-настоящему красноречиво расскажет о том, что происходит внутри.
В программе «Признание в любви» собраны наиболее эффектные танцевальные номера со всех спектаклей и не вошедшие в них. А также лучшие темы монологов главного героя из спектаклей театра. Мужские
размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем, что привносит в постановку еще больше жизни и юмора. Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» гарантирует, что зрители окунутся в бурю эмоций и почувствуют безграничную силу танца.
В финале номера исполняются под потоками воды!
Встречаемся 25 июля в 19.00 часов в Калининградском театре эстрады.
Билеты:
— «Пирамида»,
— Кассир.Ру.
Также билеты можно приобрести в кассе Калининградского театра эстрады (тел.
Режиссер — Рустам Надыршин
*ООО «Кассир.Ру», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ОГРН 1163926054236, ООО «Пирамида-Калининград», г. Калининград , ул. Ключевая ул, дом 25Б, ОГРН 1033902832413.