«В Калининграде нет ничего»: глава Большого театра о филиале на Острове

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал «Коммерсанту» о том, почему филиал учреждения в Калининграде должен стать самостоятельным театром, можно ли ставить искусство на поток, и почему Москва собирается помогать творческому коллективу только на этапе становления. «Новый Калининград» пересказывает самые важные заявления руководителя БАДТ о калининградском филиале.

«В Калининграде нет ничего»

«Филиал Большого будет только один, в Калининграде. И я бы не стал говорить об экспансии. Мы занимаемся делом, где любое масштабное увеличение — сверх того, что уже есть у нас,— опасно, — уверен Владимир Урин. — А наш театр и так один из самых больших коллективов в мире, на сегодняшний день это 3,2 тыс. человек, причем только артистический состав — около 1 тыс. человек. Так что, когда возникла идея филиала, мы согласились взять на себя эту задачу, подчеркиваю, только потому, что понимаем: с нуля создать коллектив большого музыкального театра в России невероятно сложно. Особенно в Калининграде».

По словам руководителя Большого театра, сложности с созданием крупного творческого коллектива в Калининграде обусловлены в первую очередь тем, что это небольшой город с населением всего в 500 тыс. человек. «Там практически нет учебной базы. Если мы говорим, допустим, о Саратове, то там есть консерватория. В Калининграде нет ничего. А нужно ведь готовить музыкантов, солистов, артистов хора, и это не говоря о балете. Но что мне нравится в идеях культурных кластеров — я имею в виду и Кемерово, и Севастополь, и Калининград,— что везде все вопросы планируется решать комплексно», — сказал Владимир Урин. Он отметил, что в Калининграде строится хореографическое училище, высшая школа искусств, которые будут готовить специалистов не только для театра, но и для всего музейного комплекса на Острове. Также идёт строительство пяти жилых домов, где будут жить артисты театра, музейные работники и педагоги творческих училищ. «И то, что все эти вопросы решены, тоже причина, по которой мы дали свое согласие и сказали, что да, конечно, мы готовы помочь», — заявил глава БАДТ.

«Руководить из Москвы творческим состоянием этого театра мы не будем»

Владимир Урин высказал надежду, что со временем калининградский филиал станет самостоятельным театром, хотя на первоначальном этапе возможно использование спектаклей Большого, и какое-то время солисты БАДТ могут участвовать в постановках в Калининграде. «В дальнейшем, мне кажется, это должен быть независимый творческий коллектив, который будет самостоятельно ставить спектакли, иметь свой репертуар», — считает руководитель Большого театра.





Государственный академический Большой театр России

При этом он убеждён, что всякая попытка поставить творчество на поток ведёт к снижению профессионального качества. «Хотите вы того или нет. Солисты Большого театра, и оперные, и балетные, чьи имена достаточно хорошо известны не только у нас, но и в мире,— их много? <...> Наша работа так устроена, что в ней все штучное. Режиссёров, по-настоящему чувствующих, понимающих оперу, интересно в ней работающих,— много?», — сказал глава БАДТ. По словам Владимира Урина, в Калининграде сразу возникают проблемы: кто будет ставить спектакли, кто будет стоять за пультом, кто будет петь, какое качество за всем этим будет. «То есть я не отношусь к созданию филиала как к очень лёгкому делу. Вся надежда на то, что предусматривается, как я уже сказал, серьезный комплексный подход. И еще очень важно, что финансирование будет федеральное», — отметил Урин.

Директор Большого считает, что на формирование коллектива в Калининграде уйдет не менее трех-пяти лет, а скорее пять-семь. «Но в любом случае мы уже сейчас думаем о тех, кто возглавит и оперную труппу, и балетную: руководить из Москвы творческим состоянием этого театра мы не будем, разве только помогать на первом этапе становления», — сказал он.

«Зал больше чем на 950 мест для Калининграда не нужен»

Финансовые средства на содержание калининградского филиала Большой театр будет получать из федерального бюджета. На эти расходы он получит дополнительные деньги, потратить которые на другие нужды не сможет. «Вы же знаете, Большой театр обладает особым статусом, так же как и Эрмитаж, как Госфильмофонд, мы имеем отдельную строчку в бюджете России. И мне кажется это очень важным с точки зрения стабильности будущего филиала — что он не будет зависеть от того, как складывается финансовая ситуация в Калининградской области», — сказал Урин.

На данный момент репертуарная политика филиала Большого театра в Калининграде не обсуждалась. Известно, что в начале работы над проектом Большому театру предложили создать в Калининграде зрительный зал на 1,5 тыс. мест, однако руководство учреждения от этой идеи отказалось. «Зал больше чем на 950 мест для Калининграда совершенно не нужен. Напоминаю про количество зрителей. Это первое. Второе — работая над техническим решением сцены, мы думали о том, чтобы там могли идти не только оперные и балетные спектакли, но и драматические. Надо понимать, что Калининград — город небольшой и играть там пять-шесть раз в неделю музыкальные спектакли нереально. Мы вообще думали о том, что это будет три раза в неделю, четыре. По крайней мере, первое время. Но если будет такая площадка, почему, допустим, она не может быть использована для гастролей драматических театров, других коллективов? Более того, мы рассмотрели и вопрос устройства малой сцены на 300 мест, где мы могли бы делать экспериментальные оперные работы. Но, конечно, в том, что касается репертуарной политики, наши приоритеты еще только предстоит понять», — отметил Владимир Урин.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград



