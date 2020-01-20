«Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото)

«Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото) «Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото)

Выставка ретро-автомобилей открылась в аэропорту «Храброво». Самый возрастной экспонат — немецкий «Ханомаг Штурм» 1936 года выпуска. «Это автомобиль с удивительной судьбой: начал он свой автомобильный путь ещё в Кёнигсберге, оказался на войне, побывал трофеем, и вновь вернулся в город, откуда уехал более восьмидесяти лет назад. И сейчас его жизнь бурлит: съёмки в кино, участие в выставках и фестивалях», — рассказывают организаторы (АНО «АвтоРетроКлуб»). Также под крышей «Храброво» можно увидеть «Мерседес 110 200 D» 1965 года выпуска, «Мерседес 115 200 D» 1973 года выпуска, «Ситроён 2 CV» 1965 года выпуска, который был ввезён в Калининградскую область в 1989 году и стал одной из первых иномарок в области. Отечественный автопром представлен автомобилями «Москвич М-407» и «ГАЗ 21». Также на выставке есть мотоциклы «Иж 350» 1951 года, «Ява 350-638» 1988 года, «Ковровец К-125» 1951 года и «Ковровец К −175» 1960 года. Увидеть их можно до 13 марта.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград


Комментарии

prealoader
prealoader

Другие материалы в рубрике:

Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter