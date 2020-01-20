«Ханомаг» из Кёнигсберга: в «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей (фото)

Выставка ретро-автомобилей открылась в аэропорту «Храброво». Самый возрастной экспонат — немецкий «Ханомаг Штурм» 1936 года выпуска. «Это автомобиль с удивительной судьбой: начал он свой автомобильный путь ещё в Кёнигсберге, оказался на войне, побывал трофеем, и вновь вернулся в город, откуда уехал более восьмидесяти лет назад. И сейчас его жизнь бурлит: съёмки в кино, участие в выставках и фестивалях», — рассказывают организаторы (АНО «АвтоРетроКлуб»). Также под крышей «Храброво» можно увидеть «Мерседес 110 200 D» 1965 года выпуска, «Мерседес 115 200 D» 1973 года выпуска, «Ситроён 2 CV» 1965 года выпуска, который был ввезён в Калининградскую область в 1989 году и стал одной из первых иномарок в области. Отечественный автопром представлен автомобилями «Москвич М-407» и «ГАЗ 21». Также на выставке есть мотоциклы «Иж 350» 1951 года, «Ява 350-638» 1988 года, «Ковровец К-125» 1951 года и «Ковровец К −175» 1960 года. Увидеть их можно до 13 марта.
Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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