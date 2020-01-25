Сумасшедший хоккей: как калининградские байкеры в валенках гоняли по льду (фото)

В субботу на катке в гурьевском парке прошли соревнования с символичным названием «MAD HOCKEY 2020». «Сумасшедший» этот хоккей потому, что на лед вышли байкеры в валенках. А в нынешнем году еще и по причине неуклонно плюсовой погоды — поэтому участникам пришлось не только бегать, но и местами плавать (хоть и, к чести владельцев катка, неглубоко).



Турнир традиционный, проходит не первый год — к радости зрителей и веселью участников. Организаторы — мотоклуб MAD RIDERS RC совместно с Молодежным центром развития альтернативных видов спорта и субкультур «Райдер плюс» Калининграда; мероприятие поддержал областной Союз мотоциклистов.

Фото Виталий Невара / Новый Калининград