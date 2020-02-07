Шоу «Взламывая реальность!» нежно взрывает мозг 28 февраля в Калининграде

28 февраля в Калининградском областном музыкальном театре состоится уникальное кибер-мистическое шоу «Взламывая реальность». Кто-то говорит, что наш мир — не что иное, как тщательно прописанная многоуровневая игра. А мы — всего лишь её персонажи. Число сторонников теории растет с каждым днем. А что если... так и есть? Или напротив, человек — что-то невообразимое и неподвластное пониманию...

Почему стоит пойти на ментал-шоу «Взламывая реальность!» в Калининграде?

Новый революционный взгляд на жизнь и окружающий нас мир.

Красочный проект, затягивающий внимание и стирающий грани между вымыслом и реальностью.

Шоу, которое удивляет, интригует и восхищает одновременно, стоит вашего внимания!

Уникальный проект «Взламывая реальность»: кто мы — персонажи компьютерной игры или нечто большее?

Революционное шоу Евгения Прейса и Ильи Ларионова — это абсолютно новый формат. Это — бесценная возможность заглянуть внутрь своего сознания, пытаясь стать на шаг ближе к сокровенной тайне.

В программе

Шоу разоблачение на грани реальности;

Невероятные фокусы, реквизиты которых — психика человека;

Прикосновение к тайнам и загадкам ума;

Погружение в глубины бессознательного;

Взлом и прогнозирование поведенческих шаблонов;

Уникальное шоу, где каждый зритель игрок;

Шоу-инструкция к таинственной игре в жизнь;

Тайна, после которой вы не останетесь прежними;

Прикосновение к душе, разгадка человеческого «я»!

Знакомьтесь с ведущими шоу:

Шоу, после которого ты уже не будешь прежним!

Некоторые отзывы:

— профессиональный фокусник, мастер иллюзий, ведущий проектов «Школа волшебства», «Фактор WoW», менталист. Создатель авторского обучающего проекта и популяризатор иллюзионного жанра. Обладатель премии «Артист года в оригинальном жанре».— психолог и гипнолог. Длительное время изучает вопросы раскрытия человеческого потенциала, соединяя вековые традиции и исследования современной психологии. Автор уникальных семинаров и тренингов в сферах личностного и духовного развития, которые успешно провел в 25 странах. Обладатель премии «На Благо Мира»!28 февраля 2020 (пятница) в 19:00.Калининградский областной музыкальный театр. Калининград, пр-т Мира, 87.+7 (4012) 39 02 61

ИП Олейник с. В.

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