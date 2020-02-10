Соджу-бомба: как калининградский айтишник уехал в Корею и стал сниматься в кино

До переезда в Сеул Владлен Нечаев жил и работал в Калининграде, управлял проектами в сфере IT. В 2017 году молодой человек сменил страну, но не профессию. Он переехал в Корею, чтобы заниматься стартапом, связанным с разработкой сериалов для виртуальной реальности. Однако вскоре сам оказался на съёмочной площадке в образе американского солдата. «Новому Калининграду» Владлен Нечаев рассказал, как Корея привлекает перспективные стартапы со всего мира, чем корейский возраст отличается от международного и почему многие молодые корейцы хотят уехать из страны.

«Что-то вроде Сингапура»

— Переезд в Корею был, честно говоря, случайным. Мой брат жил в Сингапуре, там он основал небольшую компанию, связанную с виртуальной реальностью. Это был 2014 год, бум виртуальной реальности в мире, Facebook купил компанию Oculus VR и так далее. Дело шло хорошо. В 2017-ом брату рассказали о корейской программе по поддержке иностранных стартапов. Там сейчас хорошая финансовая ситуация, корейцы активно инвестируют в зарубежные компании, организуют соревнования бизнес-идей. Это государственная программа: собираются заявки со всего света, проводится собеседование с руководителями компаний, отбираются участники. Моему брату стало это интересно, но в Сингапуре у него была всего пара сотрудников, которые нужны были на месте, и он спросил, смогу ли поехать, если их заявка окажется в числе 50-60 отобранных. Это было так, на уровне разговора. Я тогда жил в Калининграде и занимался управлением проектов в IT. Когда речь зашла о Корее, я подумал «Почему бы и нет?», но пока это был только разговор.

Как я понял, сначала мы не прошли отбор, но оказались в шорт-листе. Позже одна из компаний отказалась от участия: не все стартапы готовы взять и уехать в Корею, есть свои обязательства перед семьей, партнёрами. И когда кто-то отказался, пригласили нас. Встал вопрос о переезде в Корею. Я подумал, что прожил в России всю жизнь, можно что-то и поменять. Про Корею я ничего особо не знал. Слышал, что у них развит киберспорт и корейский конькобежец присоединился к российской сборной. Предполагал, что Корея — это что-то вроде Сингапура, в котором я был один раз.

В Корею я прилетел уставшим и даже не смог составить первое впечатление о стране. Было две или три пересадки, перелёт занял около 36 часов. Я сел в автобус, доехал до своего забронированного на Airbnb жилья. С этим проблем не возникло — транспортная система в Сеуле замечательная, я не видел нигде, чтобы это было реализовано лучше. Отоспался, вышел на улицу, чтобы найти еды, а всё на корейском. Первые две недели я жил на выезде из Сеула. Точнее, для Кореи это уже другой город. Тут разница между городами небольшая, порой это 20 минут на метро. Для России это, можно сказать, один и тот же город, а в Корее это разные города. И если в центе Сеула люди ещё могут говорить на английском, то там, где я жил, с этим было плохо. Я бродил, пробовал найти что-то выглядящее съедобным, а у них еда, к которой надо привыкнуть. Она очень острая, с непривычки может быть плохо. Каждый день корейцы едят кимчи. Очень популярен рис, супы с мясом, тонкасы. Это такие зажаренные до корочки котлеты. У нас в России их привыкли делать всё-таки мягче.

Корейский Netflix

— Наш стартап занимался 360-градусными видео и виртуальной реальностью. Для Кореи у нас была идея сделать что-то вроде Netflix, но для корейских драм. Тогда в Сингапуре мы работали с одним государственным каналом и делали для него тестовые проекты. Например, для снимали эпизоды 360-видео для сериала. Люди могли загрузить этот контент в интернете и почувствовать, что они сидят напротив их любимого актёра. Мы думали, что для Кореи это сработает, но возникла проблема. У них очень развита развлекательная индустрия, и на каждом известном актёре завязана куча брендов. Нельзя просто его взять и снять в своём видео. Даже если он будет не против, бренды могут не согласиться. Нам сказали, что идея хорошая, но вот запустить её будет сложно. На самом деле сложно чего-то добиться на корейском рынке, если у тебя в команде нет корейца. Всё равно азиатская культура несколько закрыта для иностранцев.

Первый тур соревнования стартапов длился три с половиной месяца. Мы получали около двух тысяч долларов в качестве ежемесячной поддержки и разрабатывали свою идею. Во второй раунд прошла только половина отобранных команд. Он длился полгода. Финансовая поддержка увеличилась, нам бесплатно предоставляли офис в корейской «Силиконовой долине», городе Панге. Мы встречались с партнёрами, посещали нетворкинг-сессии, заполняли отчёты. Это всё-таки был государственный проект, завязанный на отчётах. Надо было предоставлять даже фотографии с мероприятий, где ты изображал счастливое лицо.

После завершения программы я присоединился к другой. Там не было финансовой помощи, но были свои нюансы — офис, юридическая и консультативная помощь. У меня есть одна проблема — во время второго этапа той программы нас попросили открыть компании в Корее. Соответственно, я являюсь владельцем что-то вроде нашего ООО. И если я захочу уехать из страны, мне нужно будет закрывать эту компанию и платить юристам. Пока что меня жизнь в Корее устраивает.

В Корее есть понятие минимальной зарплаты. Мне кажется, именно по этой причине сюда едут много людей. Минимальная зарплата здесь около 1600 долларов. Для сравнения, в Сингапуре нет минимальной зарплаты, и люди там порой работают за 400 или 500 долларов в месяц. А в Корее даже недавнему студенту, которого взяли на работу на полный рабочий день, должны платить это минимум.





Кофе за 2000 вон

— Сейчас я фрилансер. Делаю переводы с русского на английский для одной IT-компании. Язык я учил в школе и университете (Владлен учился в Европейской бизнес-школе в Калининграде — прим. «Нового Калининграда»). Плюс во время обучения в вузе я ездил на три месяца в Дублин по программе обмена. В теории английский у меня был нормальный, но я его не практиковал с 2008 года — в Калининграде негде говорить на иностранном языке. Когда я приехал в Корею, было сложновато. С другой стороны, здесь были 50 стартапов из разных стран — Вьетнам, Индонезия, Малайзия. Сингапур, Бразилия, Португалия... Со всех континентов. И мы все говорили на английском языке. Пусть он был не очень прокачан к моменту переезда, но я постоянно общался на нём, и сейчас свободно говорю.

Также я занимаюсь поддержкой проектов виртуальной реальности для одной компании из Сингапура, которая проводит тренинги для нефтедобытчиков. Объясняю людям, как использовать обучающие 3D-модели. Например, компания проводит геологическую разведку. В виртуальной реальности есть 3D-модели разных скал и гор, и на них сотрудники учатся определять, богата земля нефтью или нет. Я помогаю с использованием этих 3D-моделей, объясняю нюансы, устраняю какие-то технические проблемы, если они есть. Недавно вот проводил тренинг в Брунее, ездил на выставку в Куала-Лумпур. Все эти технологии активно развиваются и будут развиваться дальше. Сейчас они уже не в младенчестве, но ещё, скажем так, в юношестве.

— Мне сложно сказать, насколько жизнь в Корее дороже калининградской. В Калининграде я давно не был, но вижу, что публикуют знакомые ребята, и понимаю, что цены быстро растут. В Корее есть недорогие места, где можно попить кофе за 2000 вон, это примерно сто рублей, а можно в три раза дороже. Сейчас я живу рядом с Сеульским национальным университетом. Я, конечно, пока ещё не студент, но поселился рядом, потому что в студенческом районе цены традиционно ниже. У меня небольшая однокомнатная квартира, и я плачу за нее около 400 долларов в месяц. Квартиры в Корее сдаются только с депозитом. Он может варьироваться от одной тысячи долларов до двухсот тысяч долларов (конечно, квартира в таком случае будет шикарная). У меня депозит две тысячи долларов.





Босс сказал, нужно делать



— С корейцами я плотно не работаю. Я не у них в подчинении, они не у меня. А так у них есть большая проблема, из-за чего многие молодые корейцы стараются уехать работать за границу. У них сильная иерархия по возрасту. Даже если одному корейцу 20, а другому 21 год, то младший должен особенно уважать старшего. И пусть разница в возрасте будет один месяц. В их культуре очень важно знать возраст. Когда с тобой начинают общаться, спрашивают, сколько тебе лет. Это не считается неприличным, ведь вся культура общения построена на этом.

И у корейцев есть два возраста — международный и корейский. У нас рождается человек, мы начинаем считать его возраст с нуля. В Корее отсчет начинается с года. Нередко можно услышать: «Мне 31. Ой, 30, если по международному возрасту».

После работы босс может сказать: «Идём пить». И сотрудники не имеют права отказаться, так не принято в культуре, он старший. Босс сказал, нужно делать. А пьют они много. Любят мешать их напиток соджу с пивом. Это называется соджу-бомба. И вот многие молодые люди думают: зачем мне это надо, если я могу поехать в другую страну и работать в менее стрессовой ситуации. К иностранцам же они относятся с пониманием, даже если они сделают что-то, что не принято в их культуре.

Танцы с начинающими актрисами

— В Корее активно развивается индустрия развлечений. Есть же такое понятие, как корейская волна. Одно из направлений этой индустрии — драмы. Сейчас в Корее снимают много сериалов про войну, и для съёмок часто нужны люди с западной внешностью. Когда я ходил ещё в стартаповский офис, ребята из соседней компании, которые давно жили в Корее, попросили меня подменить кого-то на съёмках, человек не мог. Я согласился, попробовал, понравилось. Сейчас я сыграл где-то в 15 фильмах. Обычно играю американцев или советских персонажей. Никаких серьёзных ролей, обычно это так называемые роли «экстра» без слов, но иногда это может приносить неплохой доход. Если у тебя хороший корейский язык, шансов на хорошую роль больше. Иностранцы со знанием языка очень требуются. Корейский я учу, но он у меня слабенький, поэтому для меня эти возможности пока закрыты, но как подработка за 100-200 долларов в день можно.

Первым фильмом, в котором я снялся, был мюзикл про военное время. Нас увезли из Сеула на шесть дней, поселили в гостинице и учили танцевать. Мы играли американских солдат и должны были танцевать свинг. По сюжету главный герой спасается из тюрьмы для того, чтобы танцевать свинг, он влюблен в этот танец. Главную роль исполнял участник известного корейского бойз-бенда EXO. Было весело, шесть дней танцевали с местными начинающими актрисами. Хотя часто процесс съемок довольно скучный — у тебя небольшая сцена и ты долго её ждешь, но жаловаться не приходиться, всё-таки за это платят.

Страна в новинку

— С тех пор, как я уехал в Корею, не был в России. Стоило бы, конечно, родителей проведать. Мы созваниваемся с ними по скайпу, в социальных сетях они мониторят, что со мной происходит, но перелёт в Россию отнимет много времени и денег. Плюс квартира, которую я снимаю, будет простаивать. В финансовом плане это нецелесообразно. Возвращаться в Калининград после жизни в большом городе, наверное, скучно. В Москве я бывал, но меня не зацепил этот город. Сеул большой, но муравейником он ощущается только в час пик.

Помню, в 2016 году я ездил в Сингапур, и около месяца меня не было в России. Возвращаясь обратно, ещё на паспортном контроле, я удивился, какие все суровые и грустные. Люди выглядели так, будто возвращались туда, где не хотят быть. В Сингапуре все счастливы и улыбаются, там какая-то другая атмосфера. Но у нас замечательные люди. Всё же если они улыбаются, то улыбаются по-настоящему и с открытой душой могут сказать «пошёл ты». При этом с Сингапуром не всё так просто. Он в корне отличается от Азии. Многие называют его городом будущего, туда стремятся за уровнем жизни и зарплатами, там большая конкуренция. Когда я приехал туда первый раз, рассчитывал увидеть чуть ли не летающие корабли. Этого, конечно, там не было, но всё же... Представьте, там в аэропорту Чанги высажено столько деревьев, сколько во всём центре Калининграда нет. Может, когда-нибудь я окажусь там, но пока я в Корее, и мне нравится. Я хочу побыть здесь, учу корейский язык, и спустя три года мне всё ещё в новинку эта страна.





Текст — Алина Белянина, фотографии предоставлены Владленом Нечаевым