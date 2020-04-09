Марафет для «ветеранов»: Форт №5 облагородили к 9 апреля (фото)

В четверг на пятом форту должны были пройти торжества в честь годовщины взятия Кёнигсберга. Но коронавирус отменил и эти планы. К 9 апреля здесь завершили первый этап благоустройства, правда оценить труды музейщиков удалось только министру культуры Андрею Ермаку и нескольким журналистам. Для посетителей музей закрыт. На территории вокруг форта убрали аварийные деревья, очистили ров, срезали камыши и убрали мусор. А главное — впервые за 46 лет отреставрировали орудия-экспонаты.



«Как их поставили в 73-м году, так после этого только сверху слои краски наносили. То есть каждый год надо было что-то подкрасить, подновить, и все это происходило таким образом. И вот только сейчас впервые эти орудия были очищены до металла. Это колоссальная была техническая работа. У нас есть морская пушка, она весит 12 тонн, так ее мощнейший японский кран целый день не мог с места сдвинуть», — пояснил директор областного Историко-художественного музея Сергей Якимов.

Слои краски, ржавчину и грунтовку до металла снимали пескоструйными машинами. «На каждое орудие уходило около 2,5 тонн песка. Нормально они „похудели“, но свой вид приняли надлежащий. Потом надо опять же грунтовкой два раза пройти минимум, дать им отстояться две недели, затем покрыть образовавшиеся трещинки и потом только красить», — добавил заведующий музеем «Форт № 5» Александр Царенко.

Музею пришлось искать специалистов по покраске техники среди военных. «Это же не так просто, сходить в магазин и купить краску для лавочек. Специалисты нашли нам точно какая должна быть краска специальная военная, ее маркировку. Они именно такого цвета были во время войны», — сказал Якимов.

Всего обновлено 22 орудия, большая часть участвовала в боях за Кёнигсберг, правда, не в районе пятого форта. Установить происхождение каждого из орудий музею только предстоит, такая работа ведется. Здесь есть и торпеды, и глубинные бомбы, и артиллерийские пушки, и гаубица, и части миномётов «Катюша». Есть и настоящий раритет — трофейная полевая короткоствольная пушка Pak-50. «У нас единственное немецкое орудие, единственное вообще в области. Их 238 штук всего было у немцев. Интересно еще, как оно в музее появилось. Его в 1991 году изъяли у одной из преступных группировок, которых в области много было. И передали музею. Уж не знаю, зачем оно организованной преступности понадобилось», — рассказал Царенко.

Работы заняли больше двух месяцев и обошлись в 1,1 млн рублей. Региональные власти выделили на дальнейшее благоустройство территории еще 11 млн. На эти средства планируется дальше расчищать территорию (она у форта на самом деле огромная, но воспринимается калининградцами как лесопарк для шашлыков), благоустроить дорожки, сделать информационные таблички и обустроить места для отдыха посетителей.

К отмене торжественных мероприятий на 9 апреля в музее относятся философски, хотя бюджет учреждения сильно страдает из-за карантина и отсутствия посетителей. Ничего страшного в том, что могут отменить и праздник 9 мая, здесь тоже не видят. «Память-то должна быть в наших душах. Кто у нас может из души эту память отнять? Вся моя семья воевала, как можно у меня отнять эту память? А внешние мероприятия — вышли, с флажком постояли... мы отметим это на уровне наших семей, наших внуков и правнуков. Этого у нас никогда не отнимут. А если что-то внешнее там не произойдет — ну и не произойдет», — сказал Якимов.