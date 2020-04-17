Савулькин, а не Саулькин: чьим именем называют военный госпиталь в Калининграде

Военно-морской клинический госпиталь на Герцена калининградцы привыкли называть по фамилии врача, возглавлявшего его в 1945 году — подполковника медицинской службы Леонида Михайловича Савулькина. Официально учреждение не носило его имя, но в народной топонимике закрепилось именно так — «госпиталь Савулькина». Правда, со временем буква «в» «проглотилась», и «госпиталь Савулькина» всё чаще стали называть «госпиталем Саулькина». «Новый Калининград» рассказывает краткую историю медучреждения и врача, чьё имя, пусть и неофициально, оно носит уже 75 лет.

Ещё до окончания войны, в апреле 1945 года, в Кёнигсберге начали оборудовать больницы для гражданского населения. Одну из них открыли в бывшем гарнизонном лазарете на Йоркштрассе (сегодня это Областная инфекционная больница на улице 1812 года), другую — в психиатрической университетской клинике (сейчас там находится Детская областная больница)[1]. «Первыми медицинскую помощь немецкому населению освобождённого от фашистов Кёнигсберга, а затем и прибывавшим советским гражданам оказывали военные медики, — утверждает областной минздрав. — Большая нагрузка легла на систему госпиталей, главным из которых в то время был армейский эвакогоспиталь № 4866 под руководством подполковника медицинской службы Леонида Савулькина».

Хирургический эвакогоспиталь № 4866 разместили в здании третьего резервного госпиталя Кёнигсберга. По информации на сайте медучреждения, ХЭГ был сформирован в 1942 году в Серпухове на базе двух городских больниц. Потом его передислоцировали в лесную группу под Можайском, а в 1943 году эвакогоспиталь стал частью 16-ой армии, позже переименованной в 11-ю Гвардейскую. В её составе он прошёл по территории Калининской, Смоленской и Псковской областей, принимал участие в боях по освобождению Воронежа, Белоруссии, в сражениях на Курской дуге и в Восточной Пруссии. За пять дней штурма Кёнигсберга в эвакогоспиталь поступило 412 раненых. Около 80% из них — тяжело раненые с огнестрельными переломами бёдер, ранениями коленного и тазобедренного суставов, проникающими ранениями грудной и брюшной полости. Вплоть до мая в ХЭГ № 4866 продолжали переводить раненых из других госпиталей 11-ой Гвардейской армии, выдвинутых в район Пиллау.

За все годы войны специалисты эвакогоспиталя оказали медицинскую помощь более, чем 25 тысячам раненых и больных. 43% из них считались тяжело ранеными, однако общая смертность пациентов составила 2,1%. В разные годы войны госпиталь возглавляли военврач 3 ранга А. Генис, военврач 1 ранга С. Зыков, военврач 2 ранга С. Груздев, майор медслужбы М. Яковлев, гвардии майор медслужбы В. Вульфович, майор медслужбы В. Захаров и подполковник медслужбы Л. Савулькин.





Медицинский персонал ХЭГ №4866. Вильнюс, 1944 год. Фото — сайт ФГКУ «1409 военно-морской клинический госпиталь»

О Леониде Савулькине, который руководил госпиталем в конце войны и после её окончания, из открытых источников Министерства обороны известно, что он родился в 1901 году в городе Николаеве. Был врачом-инфекционистом, получил степень кандидата наук. В Великой Отечественной войне участвовал с первых её дней в должности начальника Полевого подвижного госпиталя № 466. В сентябре 1942 года Леониду Савулькину присвоили его первую воинскую награду — медаль «За отвагу». «Будучи крупным врачом-специалистом работу госпиталя поставил на высокий уровень. В дни наступательных операций Красной Армии и разгрома немецких полчищ под Москвой госпиталь, руководимый тов. Савулькиным, принял основной поток раненых и, не взирая на большую нагрузку, личный состав госпиталя и тов. Савулькин по несколько дней, не покидая своего поста, с честью справились с работой и вышли на первое место по армии», — говорится в наградном листе. Там же отмечается, что «несмотря на большую нагрузку, превышающую временами штатное количество коек, качество работы госпиталя не только не снижалось, а наоборот возрастало, в результате смертность доведена до единичных случаев». Доктор Савулькин описывается как высоко образованный, дисциплинированный и требовательный начальник, заслуженно пользующийся большим авторитетом среди подчиненных.

В наградном листе к Ордену Красной звезды говорится, что Леонид Савулькин, теперь уже начальник терапевтического эвакогоспиталя № 1048, не только крупный врач-инфекционист, но и хороший администратор и организатор. В документах о присуждении Савулькину Ордена Отечественной войны II степени заявляется, что благодаря умелому руководству военврачу удалось сплотить вольнонаёмный состав в единый коллектив, «способный выполнять большую ответственную работу».

В ноябре 1944 года Леонида Савулькина наградили ещё одним орденом Красной Звезды, однако подробной информации о нём в открытых источниках Министерства обороны нет. Также начальник главного медучреждения послевоенного Кёнигсберга был награждён медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За взятие Кёнигсберга». В 1951 году Савулькину присудили Орден Красного Знамени, а в 1956-ом — Орден Ленина, высшую государственную награду СССР. Военный госпиталь в Калининграде Леонид Савулькин возглавлял до декабря 1945 года.





Информационная минутка в ХЭГ №4866. Козельск, 1943 год. Фото — сайт ФГКУ «1409 военно-морской клинический госпиталь»



[1] При подготовке публикации использованы материалы с сайта министерства здравоохранения Калининградской области, сайта ФГКУ «1409 военно-морской клинический госпиталь», открытого банка документов Министерства обороны РФ «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также из иллюстрированного энциклопедического справочника «Кёнигсберг — Калининград» (авторы О. Глушкин, А. Губин, Г. Заболотская, Г. Кретинин, И. Кузнецова, Н. Луганский, Е. Маслов, А. Овсянов, А. Пржездомский, т. Суворова, С. Тархов, Т. Яковлева)