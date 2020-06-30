Школа разведчика и поиск валунов: на что потратят 33 млн рублей президентских грантов

В июне стали известны результаты второго конкурса по программе президентских грантов. 30 региональных некоммерческих организаций привлекли в Калининградскую область более 33 миллионов рублей. «Новый Калининград» рассказывает о самых любопытных проектах. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов.

«Светлая башня» — так называется проект по восстановлению водонапорной железнодорожной башни 1890 года постройки в посёлке Светлое и обустройству там художественной студии. Инициатива выиграла грант размером 490 тысяч рублей. Эти деньги, а также 270 тысяч рублей из средств творческой организации «Светлая башня» пойдут на очистку кирпичной кладки, косметический ремонт, проведение коммуникаций и воссоздание деревянной надстройки на верхнем этаже. «Сейчас башней владеет Росимущество, мы взяли её в аренду на 10 лет. В Москве прошли обучение по работе с кирпичом, деревом, металлом [во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры] и теперь планируем обучать и привлекать к работе волонтёров, — рассказывает руководитель проекта «Светлая башня», художник Анна Федосеева. — Проект восстановления башни мы согласуем со Службой охраны памятников. Делаем всё очень осторожно и консультируемся по каждому шагу со специалистами».

В мае будущего года сюда можно будет прийти на уроки живописи, пленэры, выставки, прогуляться по пейзажному саду (уже высажены несколько десятков розовых кустов), приобрести картины местных художников, подняться на смотровую площадку и заглянуть в телескоп. До «Светлой башни» легко добраться на машине или электричке, однако авторы проекта советуют приезжать на велосипеде. «Из Калининграда маршрут идёт вдоль старой живописной трассы Берлинка и не пересекается с автомобильной дорогой», — говорит Анна Федосеева. Также есть идея организовать от башни байдарочные сплавы. «Посёлок Светлое находится на реке Прохладной, которая через 13 километров впадает в Калининградский залив. Река очень живописная, гнездится много птиц, в том числе журавлиная колония, что позволит сделать интересный экомаршрут. На финальной точке сплава, в месте впадения в залив находится памятник культурного наследия — замок Брандербург, что делает маршрут еще увлекательнее», — отмечается в проекте.





Архитектор Артур Сарниц и его организация «Фортификационное наследие Калининградской области» получили самый крупный грант — 4 млн рублей — на создание на создание «Школы юного разведчика» на форту «Дёнхофф». Эти деньги, а также 1,5 млн рублей софинансирования позволят отремонтировать правый полукапонир форта и обустроить там новую экспозицию. «Сейчас это помещение пустует, там сыро и холодно. Мы сделаем его отапливаемым, проведём электричество и разместим там выставку, которая будет повествовать о героическом штурме Кёнигсберга и рискованных людях из советских диверсионных групп, которые забрасывались в тыл немецкой армии, — рассказывает о проекте арендатор форта «Дёнхофф» Артур Сарниц. — Будем проводить исторические уроки, рассказывать о тяготах войны, о том, что происходило на территории Восточной Пруссии. Сюда же были заброшены около 100 разведгрупп, но мы знаем только некоторые из них — «Джек», «Максим», «Вол» и другие». По словам Артура Сарница, в интерактивной форме школьников будут обучать основам безопасности жизнедеятельности — как разжечь костёр в лесу, оказать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности и пр. Ученики смогут пройти полосу препятствий, которая также будет оборудована в рамках гранта. Проект, несмотря на своё название «Школа юного разведчика», не предполагает регулярных занятий. Это разовые экскурсии-уроки выходного дня. Реализация проекта рассчитана на период с ноября 2020 по июнь 2021 года.

Президентский грант размером 1 млн рублей выиграл проект «В гости к камню» Виштынецкого эколого-исторического музея. Софинансирование составляет 225 тысяч рублей. Проект подразумевает создание интерактивной карты валунов Виштынецкой возвышенности. «Валуны Виштынецкой возвышенности — одни из самых крупных в Калининградской области, — поясняет руководитель музея в Краснолесье Алексей Соколов. — Некоторые из них на довоенных картах были обозначены как памятники природы. Мы не знаем, все ли они на месте, поэтому первая часть проекта будет исследовательской. Мы должны будем провести ревизицию этих валунных камней и выявить новые. В экспедиции будут участвовать профессиональные геологи, ученики «Школы будущего» в Исаково, местные жители, которые знают, где расположены валуны. Собранную о валунных камнях информацию мы представим на интерактивной карте на сайте музея, на интерактивном столе в музее, а также в брошюре, которая будет распространяться в информационных туристических центрах, библиотеках, учебных учреждениях. На карте будут отмечено местонахождение валунов, их фотографии и характеристики. По сути, эта карта будет информационным справочником о валунах, которые были свидетелями формирования Виштынецкой возвышенности».

В самом музее в рамках гранта планируется создать экспозицию о минералогическом составе валунов. Там камни будут представлены в виде заполированных спилов. «Постараемся показать валуны в необычном виде, чтобы экспозиция была очень зрелищной. Так можно будет рассмотреть минералы, которые входят в состав валунов. Тут же рядом покажем эти минералы уже в «чистом» виде и родственные им минералы», — говорит Алексей Соколов. Датами реализации проекта называется сентябрь 2020 года — май 2021-ого.





Ещё один из самых крупных грантов — 3 млн рублей — получила общественная организация «Юная лидерская армия», занимающаяся продвижением здорового образа жизни среди молодёжи и поддерживающая молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию — наркозависимых, ВИЧ-инфицированных, находящихся в местах лишения свободы. На деньги гранта, а также софинансирование в размере 1,5 млн рублей, планируется реализовать проект «Социальный театр — путь социализации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотиков» и поставить спектакль с актёрами из группы реабилитации. Постановка будет основана на реальных историях этих людей о том, как наркотики появились в их жизни. Спектакль покажут в Калининграде, а затем поставят ещё один с новыми актёрами и новыми историями. Зрителями спектаклей станут не только обычные горожане, но и специалисты по лечению и реабилитации наркозависимых. Также авторы проекта планируют создать видеоверсию постановки и устроить гастроли в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.



Полесский музей «Вальдвинкель» получил 1,4 млн рублей по программе президентских грантов. Эти деньги, а также 400 тысяч рублей собственных средств, музей направит на создание историко-культурного сквера «Аллея памяти». Разбить его планируется около старой пивоварни, где в 1945 году велись бои за Лабиау, а сейчас находится Ресурсный центр сельского туризма. Волонтёры и местные жители посадят здесь 17 деревьев — именно столько бойцов были награждены орденами и медалями за героизм при штурме юго-западной части Лабиау. Здесь же установят стенды с описанием подвига каждого из воинов. «Когда мы начали расчищать территорию около пивоварни, там было несколько метров земли сверху, городская свалка, — рассказывает директор музея «Вальдвинкель» Инесса Наталич. — И под всем этим мы обнаружили немецкий дот, оставшийся от линии «Дейма». Мы его откопали, и теперь он будет уличным музейным экспонатом. Его музеефицирют — консервируют и забетонируют так, чтобы можно было осматривать его изнутри и снаружи». Обустроить сквер планируется к марту 2021 года. Также авторы проекта намерены разработать туристический маршрут по местам боевой славы Полесского района и включить в него «Аллею памяти».





Текст: Алина Белянина. Фото: Юлия Алексеева, Виталий Невар, а также предоставлены организацией «Светлая башня»

