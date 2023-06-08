Социальная ловушка: как немецкий дом в Суходолье превратили в резиденцию для уличных художников (фото)

В прошлом году Дмитрий Кудинов и Лидия Аверина переехали в Калининградскую область и запустили в посёлке Суходолье под Знаменском резиденцию для художников. Недавно они рискнули взять в пользование ещё и кирху Патерсвальде по соседству, чтобы превратить её в выставочное и событийное пространство. «Новый Калининград» рассказывает о том, кто создаёт новые точки притяжения в отдалении от морского побережья.

В посёлке Суходолье нет специальных наименований для улиц. Домов здесь не много, и адрес каждого звучит просто как «Суходолье, 1» или, например, «Суходолье, 12». Основатели арт-посольства «Супернова» Дмитрий Кудинов и Лидия Аверина впервые оказались в этом месте в 2020 году. В Калининград они приехали принять участие в фестивале современного искусства Raum Space, а в свободное время колесили по области. В пяти километрах от Знаменска увидели объявление о продаже старого немецкого дома и, недолго думая, решили его купить. «Прежние хозяева не пользовались им, редко приезжали, а дом требует вложений и постоянного ухода. Нам, наоборот, эта отчуждённость понравилась. Живя в центре Казани, мы устали от постоянной борьбы за парковки, связанных с этим конфликтов. А здесь — шикарное звёздное небо, свой гектар леса, пруд с карпами», — говорит Дмитрий Кудинов.

По его словам, в довоенные времена дом принадлежал семье лесозаготовщика Пауля Куршата. Он построил его к рождению первого ребёнка. «Это позволило нам датировать дом. Я искал закладной камень, его нигде нет, но, как выяснилось, сын Пауля Куршата родился в 1930 году», — поясняет Дмитрий. В 1994 году в Калининградскую область приехала дочь Пауля Куршата — Ханнелора — и оставила письмо прежним хозяевам дома в Суходолье. «Во время поездки в Калининград её брат ещё был жив. Он сказал ей: „Ты не найдешь этот дом, даже не пробуй“. И вот она приезжает в Веллау, нынешний Знаменск, доходит до башни и вспоминает дорогу. Сейчас ей уже за 80, она примерно 1942 года рождения. Когда её семья эвакуировалась, ей было три годика. Возможно, она воспроизвела путь по воспоминаниям своего брата, он лучше помнил эти места, — рассказывает Дмитрий. — Сейчас Ханнелора живёт на Боденском озере на границе Швейцарии, Германии и Австрии, присылает нам подарочки, мы тоже готовим ей посылку из местных сувениров».

То, о чём нужно помнить

Дмитрий Кудинов родом из Нижнекамска. В Татарстане он совмещал работу инженером на химическом заводе с увлечением уличным искусством. Граффити-команда Double-D расписывала заброшенные стены и здания. Со временем всё это переросло в профессию: Дмитрий был соорганизатором международного мурал-фестиваля Like It Art в Казани, работал в сфере дизайна и маркетинга в Москве. Лидия Аверина занималась менеджментом, руководила дирекцией интернет-проектов страховой группы «Уралсиб».

«После фестиваля Like It Art к нам обратилась администрация Казани. Мы и сейчас принимаем участие в разработке туристического кода города, отвечаем за художественное наполнение исторического района Старо-Татарская Слобода, — говорит Дмитрий. — От чиновников нам нужны доверие и ресурс, и это далеко не всегда деньги. Есть автовышка? Отлично, можете выделить? Скорее всего, могут. Так, например, появилась инсталляция „Альтернатива“ в Нефтекамске — городе, где нет ни нефти, ни Камы. Мы позвонили на завод, у них гнила списанная нефтекачка. Её смонтировали на привокзальной площади, загрунтовали, закрасили, на нефтекачке появилась надпись „Альтернатива есть“ (художник — Василий Матафонов — прим. „Нового Калининграда“). Это отсылает и к экологии, и к социальной альтернативе, потому что, родившись в моногороде, где есть, например, как в моём родном Нижнекамске, шинный завод и „Нижнекамскнефтехим“, ты не обязан быть рабом этих обстоятельств, ты можешь менять и меняться. Эта нефтекачка стала своего рода символом города».

Зачастую городские власти относятся к граффити как к ЖКХ, а не искусству или социальному проекту, считает Дмитрий Кудинов. «Художники — это люди, скажем так, тонкой настройки. У них есть некое шестое чувство, которое позволяет понимать пространство, улавливать исторический контекст, культурные коды, смыслы. Всю эту атмосферу художники умеют концентрировать. Они способны „снять“ реальность, трансформировать её в образы и рассказать через эти образы истории, — отмечает он. — Чиновники должны понимать, что именно такой подход даст им больше выгоды, потому что о проекте узнает не только местное сообщество, а куда более широкая аудитория. Так вышло с той же „Альтернативой“, которая получила международные награды. Грамотно сформированный проект сам себя пиарит, становится самоопыляемым».

В 2017 году Дмитрий Кудинов и Лидия Аверина создали в Казани арт-посольство «Супернова». Это объединение людей творческих профессий, которое реализует социальные и креативные проекты «под ключ»: «Супернова» находит заказ, договаривается с клиентами, разрабатывает формат и задание для художников, контролирует работу, в том числе административную её часть. В послужном списке, например, оформление заброшенной водонапорной башни на территории образовательного центра в Солнечногорске. Или проект «Меморандум: возвращение домой» в Стерлитамаке, где на фасаде жилого дома нарисовали руки советского солдата, обнимающие деревянные дома — именно такие находились в этом месте до современных типовых построек.

«С латыни „меморандум“ переводится как „то, о чём нужно помнить“. Вместе с краеведами мы долго искали историю, чтобы рассказать о войне без упрощения смыслов, — рассказывает Лидия. — В 1941 году воинов 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии отправили на защиту [страны]. Большинство из них не вернулись. История умалчивает, что там на самом деле произошло. Поисковики нашли смертные медальоны, все они были заполнены. Только после 1942-1943 годов это считалось плохой приметой: если заполнишь, он обязательно пригодится. Воинов нашли в 2015 году, определили, привезли на родину. Дочь одного из них (Латыпа Гайсина — прим. „Нового Калининграда“) аккуратно сообщила маме: „Вот мам, отца нашли“. Мать спрашивает: „А часы были при нём?“. Все удивились — да, действительно часы были при нём. Выяснилось, что когда он уходил на фронт, хотел оставить своей жене часы: „Война, мало ли что, мужу новому подаришь или продашь, если голод“. Она сказала: „Нет, с часами уйдёшь, с часами и вернёшься“. Получается, спустя 74 года он вернулся».

Человек человеку — контакт

С переездом в Калининград в 2022 году сюда же переместилось и арт-посольство «Супернова». «Когда мы увидели дом в Суходолье, сразу поняли, что здесь надо запускаться в формате резиденции для художников», — вспоминает Дмитрий Кудинов. Проект получил финансирование Президентского фонда культурных инициатив, и прошлым летом под Знаменском собрались уличные художники из Екатеринбурга, Иваново, Серпухова, Нижнего Новгорода и Казани. Вместе с жителями посёлка они разрисовывали торцы продуктовых магазинов, фасады жилых домов, гаражи и полузабытые заборы.

«Зачастую художники — закрытые люди, а резиденция — это замкнутая экосистема, которая позволяет людям знакомиться, делиться опытом, которая становится пространством для синергии. Мы хотим продвигать художников, видеть их рост. Нам неинтересно работать с художниками, которые стали заложниками своего стиля, которые приедут к нам и сделают ровно то же самое, что они делают много лет. Мы лучше возьмём перспективного новичка и дадим ему ресурсы и возможности», — говорит Дмитрий.

В этом году основатели арт-посольства планируют запустить новый проект — общественные мастерские, где дизайнеры и местные жители будут создавать то, что можно объединить термином «малые архитектурные формы» — уличную мебель, скульптуру, арт-объекты. На реализацию проекта одобрили грант размером 1,5 млн рублей. «Вовлекать людей и получать от этого эффективные совместные решения — это и есть ключевая идея общественных мастерских. И идеология „Суперновы“. Всё держится на людях. Контакт человека с человеком всегда ценнее, чем контакт одного юрлица с другим. И мы создаём условия для нетворкинга», — считает Дмитрий Кудинов.

Дядя, а что вы делаете?



В начале 2023 года Дмитрий Кудинов и Лидия Аверина взяли в безвозмездное пользование у РПЦ кирху Патерсвальде в посёлке Большая Поляна под Знаменском. По данным портала Prussia39, её построили в 1870-е годы. Во времена Великой Отечественной войны здание пострадало от артиллерийского обстрела. После использовалось в качестве склада — в стене проломили ворота для подъезда грузовой техники, а после заложили их кирпичом. Последние годы кирха находилась в запустении.

«Мы постоянно проезжали мимо этой кирхи, и было понятно, что если ничего не делать, в ближайшие пару лет провалится крыша. Всё начиналось с маленькой дырочки, надо было что-то экстренно делать, чтобы сохранить объект, поэтому мы решили ей заняться, — вспоминает Лидия. — Кирха находится в очень удобном месте, прямо на туристическом маршруте. Странно, что сегодня в неё не ломятся люди. Обычно только открываешь дверь, а туристы уже: „А что, можно? Можно и я зайду?“. И всё же нам пришлось поставить на окна решётки, потому что заходишь каждый раз и видишь оставленные кем-то стаканчики и не только».

Дмитрий Кудинов и Лидия Аверина не первый раз имеют дело с историческим зданием. В Казани они инициировали ремонт дома купца Вараксина, где приобрели недвижимость. В кирхе Патерсвальде в первую очередь планируют отремонтировать крышу. Также в списке основных задач — восстановить винтовую лестницу, ведущую на колокольню. Шпиль Патерсвальде разрушен, но есть идея изобразить его с помощью световой проекции. «Мы нашли художниц, которые создают витражи из переработанного пластика. Думаем сделать такие витражи с иллюстрациями современных художников, современными сюжетами, — отмечает Лидия. — Возможно, для этого тоже понадобится активное участие местных жителей — собирать крышечки, пробочки. Будем запускать акции, подключать людей. Надо выровнять и озеленить территорию вокруг кирхи. Здесь мы думаем проводить, например, фермерские ярмарки. Рядом нет ярмарочной площадки, а мы находимся в центре области. Почему бы и не попробовать?».

Кирха Патерсвальде должна стать логическим продолжением арт-резиденции в Суходолье — выставочным и событийным пространством. «Мы не будем привозить сюда рок-баллады и кавер-бенды. Мы за современное искусство, новые медиа, саунд-дизайн, световые инсталляции. К тому же любое воздействие звуковых вибрации даёт нагрузку на здание. Мы хотим, чтобы здесь было безопасно, обсуждаем форматы, хотим провести фестиваль медиаискусства», — говорит Дмитрий Кудинов.

По его словам, поначалу местные жители были скептически настроены к проектам «Суперновы». Однако уже после запуска первой арт-резиденции выстроилась очередь из желающих, чтобы художники вместе разрисовали и их дома. «[Урбанист] Свят Мурунов рассказывает на своих лекциях, что у него в багажнике всегда лежит торцовка. И он проводит такой эксперимент: приезжает в неизвестный двор, достает торцовку и начинает пилить что-нибудь своё, — приводит пример Дмитрий. — Первыми подбегают дети: „Дядя, а что вы делаете?“. Вторыми подходят бабульки: „Чем это вы тут занимаетесь?“. Потом начинают подходить мужики, которые выпивали рядом: „Ты неправильно пилишь, надо вот так“. И все они заинтересовываются, включаются в процесс. Это социальная ловушка. Потом начинается распределение ролей: кто-то пилит, кто-то прибирает, кто-то сажает цветы. Пространство и жизнь людей преображаются. Так всё это и работает».

Текст: Алина Белянина. Фото: Сергей Привалов