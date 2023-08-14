«Цветы против пивных бутылок»: как прошел фестиваль «Хранителей руин» (фото)

В минувшие выходные волонтеры из движения «Хранители руин» устроили первый большой праздник по новому месту «прописки» — в Железнодорожных воротах. Двухдневный фестиваль, получивший соответствующее название — «Воротник» — состоял из двух больших блоков: уличной активности и лектория.

Что касается первого — это занятия йогой, изготовление керамического панно (стоимость — 600 рублей с каждого участника), создание ангела в технике макраме, клоуны и мыльные пузыри — все как полагается на «больших фестивалях». А вот собравшиеся на лектории вспомнили, в частности, недавний конкурс по застройке на месте Дома Советов (архитектор Артур Сарниц показал свой вариант благоустройства центра города, где, вопреки недвусмысленным заявлением губернатора, был упрямо продемонстрирован восставший из руин замок). Детально презентовали новый большой проект «Хранителей» — маршрут «Готическое кольцо», поговорили об удачных примерах реставрации объектов культурного наследия: действительно, иногда для того, чтобы памятник «ожил», достаточно частной инициативы. «В поселке стоит руина — пускай в ней лучше растут цветы и можжевельники, чем валяются алкаши и разбитые бутылки», — эти слова руководителя волонтерского движения Василия Плитина вполне тянут на лозунг. В любом случае, день, когда для «Хранителей» закончатся руины, наступит явно нескоро.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград