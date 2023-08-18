Шура под «звёздным небом» и стихи о Родине: куда сходить в предпоследние выходные лета

Эта неделя в Калининградской области оказалась как-то особенно жаркой, но суббота и воскресенье обещают быть не такими аномальными. Мы собрали для вас информацию о том, куда можно сходить в предпоследние выходные лета — помимо пляжа, естественно.



Попробовать тильзитский сыр

В Советске, на площади Ленина, 19 и 20 августа пройдет «Фестиваль сыра» (0+). Гостей ждёт ярмарка сыров, ярмарка ремесленников, детская площадка, огненное шоу и многое другое. Вход свободный, но экскурсии оплачиваются отдельно.

Охладиться на «Остмарк Фесте»

В Калининграде на Гагарина, 227, пройдет фестиваль еды, напитков и музыки «Остмарк Фест» 19 и 20 августа (0+). Организаторы обещают блюда от поваров известных ресторанов и кафе, конкурсы, региональные напитки и выступления различных групп: хэдлайнерами станут «Братья Грим». Запланирована отдельная территория для детей. Вход свободный.

Отведать яблоко с медом на ярмарке

В торговом квартале «Понарт» состоится ярмарка «Яблочно-медовый спас»: 19 и 20 августа с 11:00 до 19:00 (0+). В программе: мастер-классы, выступления артистов, аквагрим, фотозона, натуральный мёд, свежие яблоки и разнообразные изделия ручной работы. Вход свободный.



Послушать о Родине

В субботу, 19 августа в 16:00 у Кафедрального собора пройдет концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов «Судьба моя — Россия» (0+). Прозвучит народная музыка, песни известных композиторов, также будут исполняться стихи о Родине . Вход свободный.

Узнать про ботанику в зоопарке

Калининградский зоопарк организует экскурсию «Зоопарк ботанический» 20 августа в 11:00 (12+). Посетителям расскажут, зачем зоопарку нужен парк, зачем сажать кусты перед вольерами и почему в зоопарке не косят газоны «под ноль». Экскурсия продлится около 2 часов, сбор у вольера с енотами. Стоимость — 300 рублей плюс входной билет (купить билет можно на сайте учреждения).

Сходить на ярмарку меда

На площади Победы перед перед Кафедральным собором Христа Спасителя пройдет ярмарка мёда — 19 августа с 10:00 до 16:00 (0+). На ней обещают большой выбор мёда и другой пчеловодческой продукции. Также организаторы с 12:00 до 14:00 анонсируют «культурную программу». Вход свободный.

Послушать лекцию о моде

В Зеленоградске в Музее курортной моды 19 августа в 17:00 состоится лекция «Модерн — стиль женщин и цветов» (16+). Читать ее будет историк костюма и кандидат философских наук Татьяна Нагорских. «Речь пойдёт о возрождении средневекового культа Прекрасной Дамы в начале ХХ века в работах знаменитых художников, известных домов моды Франции и России и, конечно, прославленных ювелирных мастерских», — отмечают в музее. Стоимость билета — 1000 ₽, он включает посещение музея. Купить билет можно на сайте.

Вспомнить хиты Шуры

В Калининграде в Астрономическом бастионе 19 августа в 21:00 выступит Шура (16+). Мастер такого неподходящего для нынешних суровых времен эпатажа исполнит песни «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и другие хиты 90-х. Стоимость билета — от 2700.

Сходить на квизы в «Ростех Арену»

На «Ростех Арене» 20 августа с 18:00 до 20:00 пройдет фестиваль квизов (12+). Организаторы обещают интеллектуально-развлекательную командную игру на интуицию, игры про музыку, на логику и на знания. Вход свободный.