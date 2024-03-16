В Калининграде стартовали бесплатные занятия по теннису для колясочников (фото)

В Калининграде стартовали бесплатные занятия по теннису для детей и молодежи с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Их проводит некоммерческая организация «Второе дыхание» в зале на Советском проспекте.

Присоединиться к тренировкам могут все желающие в возрасте от шести до 35 лет с ДЦП, «спиной Бифида», ампутацией нижних конечностей, гемипарезом, кифосколиозом 3-4 ст., сколиоз 3-4 ст., атаксией с окуломоторной апраксией, мышечной дистрофией и др. Занятия планируется проводить для детей и молодежи от 6 до 35 лет (телефон для записи — 8 925 076 17 96).

На первом открытом уроке побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград