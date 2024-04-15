Мы — лютеране, с нами Бах: Анненкирхе приходит в Калининград

Лютеранская церковь Анненкирхе открывает выставочное пространство в бывшем пивоваренном заводе «Понарт» в Калининграде. В Санкт-Петербурге этот храм известен выгоревшими интерьерами, выставками современного искусства и дружелюбным отношением к гостям всех конфессий и атеистам. «Новый Калининград» рассказывает о том, почему Анненкирхе обратила внимание на наш город и надолго ли планирует здесь задержаться.

Снаружи — выкрашенные в мятно-зеленый фасады и полуротонда с белыми колоннами, внутри — обгорелые стены и облупившаяся краска. Так сегодня выглядит Анненкирхе в Санкт-Петербурге. За несколько веков здание успело побывать лютеранским храмом, кинотеатром и рок-клубом (сегодняшний настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов впервые оказался здесь на концерте группы «НОМ»). В начале нулевых городские власти решили вернуть церковь лютеранам, но когда рок-клуб съезжал, случился пожар, интерьеры полностью выгорели. Именно в таком виде Анненкирхе досталась новым-старым владельцам. Несколько лет здание стояло без крыши, потом администрация города всё же восстановила кровлю и отремонтировала фасады, но внутри помещения остались нетронутыми. В конце 2013 года в Анненкирхе провели первое богослужение после возвращения храма верующим.

«Тогда многие в церкви воспринимали это здание как обузу. Было непонятно, зачем нам заброшка в центре города, если у нас есть красивые отреставрированные церкви со свободными лавочками на богослужениях, — говорит руководитель отдела маркетинга Анненкирхе Кристина Шилова. — Это выглядело как чистое безумие, потому это огромные расходы и обязательства. Там были голые стены, земляной пол, из которого росли деревья. Естественно, ни отопления, ни электричества, ни воды, ни канализации».

И всё же в здании решили организовывать экскурсии, небольшие лекции, встречи, понемногу сгоревшей кирхой стали интересоваться художники. «Оказалось, людям нравятся заброшки, нравится приходить в необычные места, и всё это можно интересно обыграть. Естественным путем жизнь здесь начала развиваться — рассказывает Кристина Шилова. — В ходе этого процесса появилась арт-группа „Зерно“ — творческий коллектив, состоящий из прихожан и друзей церкви. Мы поняли, что можем не просто делать выставки и творческие проекты, но и совместить это с миссией. То есть, с одной стороны, мы делаем классное пространство, и к нам интересно прийти любым людям — светским, атеистам, разных вероисповеданий. И в то же время через наш проект мы рассказываем людям о вере и Боге, поднимаем важные философские вопросы. История Анненкирхе — это классный пример того, как Бог обращает во благо даже самые страшные события».

За эти годы в стенах Анненкирхе обустраивали райский сад, подвешивали огромную Луну (христиане считают, что бог создал ее на четвертый день творения), рассыпали пески «Синайской пустыни», усаживали на колокольню огромного надувного голубя, показывали 3D-фильмы на стенах большого зала, запускали спортивный клуб «Беги ради Бога», проводили концерты, спектакли и успели стать важной религиозной, культурной и туристической точкой на карте Санкт-Петербурга.

В 2025 году должен начаться масштабный ремонт Анненкирхе. Ответственные за него обещают проявить деликатность и сохранить часть полюбившихся посетителям выгоревших интерьеров. А пока здание будет на реставрации, церкви потребовались новые площади. За прошедшие годы Анненкирхе уже запускала свои проекты в нескольких дополнительные пространствах — кирхе в Пушкине и культурном квартале «Брусницын», выросшем на месте бывшей кожевенной фабрики в Василеостровском районе.

«Когда мы приехали в Понарт, у нас было дежавю от этого места — примерно так выглядело наше помещение в „Брусницыне“, — вспоминает Кристина Шилова. — На самом деле нам не так легко было найти подходящее здание. Нужна очень большая площадь — от тысячи метров, а лучше от полутора. Это специфика наших выставок, у нас очень много больших инсталляций, мы привыкли работать с масштабом». Для новой галереи рассматривали разные российские города. Выбор пал на Калининград, как утверждают в Анненкирхе, по любви. «Мы сюда частенько ездили с туристическо-паломническими целями, просто погулять, посмотреть на кирхи, — говорит Кристина Шилова. — Конечно, присматривались и к другим местам, к Москве в первую очередь, но в Калининграде у нас нет прямых конкурентов, здесь никто такие выставки пока ещё не пытался делать. А в Москве это успешно работает, и мы продолжаем искать там помещение».

В «Понарте» команда Анненкирхе арендовала на два года около 2000 квадратных метров и 15 залов. По словам представителей церкви, собственники зданий законсервировали их и не планировали что-то делать в ближайшие годы, поэтому обрадовались внезапно возникшим арендаторам. Сейчас в большинстве помещений — земляной пол, оголившийся кирпич на стенах и потолках, под крышей летают голуби. Разбирать завалы помогают волонтёры из «Хранителей руин» (на первый субботник пришли 125 человек). Масштабный ремонт не планируется. «Мы привыкли работать с лофтовыми помещениями и умеем это делать, очень активно работаем со светом, — поясняет Кристина Шилова. — Во многих наших инсталляциях активно задействованы световые решения, и вот эти все замечательные неровные поверхности мы можем подсветить таким образом, чтобы это выглядело очень красиво».

Объем вложений в ревитализацию своей части «Понарта» и сроки окупаемости в Анненкирхе называть не стали, но отметили, что это для них дорогой проект, особенно учитывая проблемы с логистикой в Калининградской области. Первую выставку в обновленном пространстве — «Сотворение» — рассчитывают открыть в июле 2024 года. Это известный проект Анненкирхе, пересказывающий библейскую версию сотворения мира языком современного искусства. Его главные экспонаты — тянущаяся с потолка рука бога наподобие фрески «Сотворение Адама» Микеланджело, древо познания добра и зла посреди реинкарнированного Эдема и растянувшаяся над головой «небесная твердь». Часть инсталляций в Калининград хотят доставлять паромами, к созданию отдельных арт-объектов Анненкирхе решила привлечь местных художников.

«Для нас это первый проект такого масштаба в другом городе, во многом это эксперимент, — считает Кристина Шилова. — Если проект будет успешным, то планируем задержаться здесь надолго».

Помимо выставочного пространства Анненкирхе планирует запустить в «Понарте» кофейню и сувенирную лавку с фирменным христианским мерчем (в разное время в магазинчике храма продавали худи и футболки с надписью «Тварь божья», настольную игру «Библейские хроники», шопперы с призывом хранить веру и наборы наклеек с богословом Мартином Лютером). Это не первый предпринимательский опыт церкви, в Санкт-Петербурге у Анненкирхе есть небольшая сеть кофеен и трапезных «Манна», а также своя гостиница.

Выставки там постоянно сменяют друг друга, в таком же бесперебойном формате планируется работать и на «Понарте». «У нас есть идея сделать на Рождество что-то тематическое. В Анненкирхе это всегда очень популярное время, каждый год мы подвешиваем на потолок перевернутую елку, и здесь тоже хотим что-то придумать — выставку, ярмарку, цикл мероприятий», — рассказывает Кристина Шилова.

Проводить богослужения на «Понарте» не планируют — на собственном опыте поняли, что это не всегда совместимо с пространством, и решили сосредоточиться на выставках, концертах, лекциях и других культурных событиях на религиозные темы. «Мы пытаемся разными инструментами нести Божье Слово, рассказывать людям о прекрасном, — поясняет куратор выставки „Сотворение“ София Зимина. — Мы лютеране, с нами Бах, поэтому мы всячески, конечно, эксплуатируем музыку Баха, у нас проходят разные концерты. Есть такое уникальное явление у Анненкирхе, называется „Классика с комментариями“. Например, для пасхального концерта мы подбираем музыку, создаем видеоряд, и наш настоятель, отец Евгений, в перерывах между композициями рассказывает историю пасхальную или рождественскую».

В творческой команде Анненкирхе, есть не только лютеране, но и люди других конфессий. Посетителей тоже не спрашивают об их отношении к церкви. «Мы эти выставки делаем не для христиан, несмотря на то, что они на религиозные темы. Приходят наши прихожане, православные, католики... И я нередко слышу, как кто-то говорит, что не представляет аналогичную выставку в его церкви, — рассказывает София Зимина. — Мы действительно делаем некоторые смелые вещи, но в этом смысле скорее как-то шокируем лютеран — не все готовы видеть в своей церкви такую выставку. Но когда люди не принадлежат к лютеранской церкви, им на это смотреть проще. Как если бы вы в гостях увидели что-то немножко эксцентричное, а дома размещать такое были бы не готовы. Наверное, кто-то может моментами оскорбиться, но важно понимать, мы не никогда ставим целью шокировать. Мы сами христиане, мы делаем это от сердца. Мы и делаем так, чтобы люди не боялись приходить в церковь, создаем доступную среду, куда не страшно прийти».

Занимавшиеся восстановлением «Понарта» инвесторы участвовали в региональной программе восстановления памятников архитектуры и получили льготный кредит размером 323 млн рублей. Изначально они заявляли, что хотят превратить бывший пивоваренный завод в многофункциональный центр с кафе, ресторанами, спортивным и детским развлекательными комплексами, офисами и торговой галерей, открыть на территории музей истории пивоварения и выделить одно из помещений для выездной регистрации браков. Судя по всему, в процессе концепция изменилась. Ещё до открытия «Понарт» стал называть себя торговым кварталом. Краснокирпичные здания обросли продуктовым рынком, небольшими магазинчиками (от лекарств и оптики до спиртного и упаковочных материалов), горсткой кофеен. Новогоднюю ярмарку в бывшей пивоварне губернатор Калининградской области и вовсе назвал ярким примером дискредитации региональной программы сохранения памятников. «Восстановить крутейший красивый объект и сделать, что сделано было там — так называемая рождественская ярмарка — это просто дискредитировать всю программу, — заявил глава региона в 2023 году. — Поэтому меня, конечно очень волнует, так сказать, уровень вкусовых притязаний владельцев этих объектов, с одной стороны, и, конечно, их менеджерские таланты».

В Анненкирхе считают, что для развития комплексов вроде «Понарта» необходим сильный драйвер. «Севкабель (популярное общественное пространство в Санкт-Петербурге на месте бывшего кабельного завода — прим. „Нового Калининграда“) не вырос сам собой. Это классный пример, как работать с пространством и выбирать резидентов. Этим нужно заниматься, вырабатывать концепции, — считает Кристина Шилова. — Месту на самом деле нужен драйвер. Кафешки, магазинчики — это понятно, но должна быть какая-то основа, которая притягивает людей, потому что специально они не поедут в Балтрайон выпить кофе. Нужен мощный драйвер». На вопрос о том, сможет ли Анненкирхе стать таким, представители церкви отвечают коротко: «Очень надеемся».

Текст: Алина Белянина. Фото: lexsmyliekoff