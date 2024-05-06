В Калинково открыли для посетителей тюльпановое поле (фото)

В питомнике декоративных растений «Калинково» под Гвардейском открыли для посетителей тюльпановое поле. В ответ на это калининградцы вооружились ножницами, секаторами, фотоаппаратами и корзинами для цветов (за 1000 рублей с собой унести 50 свежесрезанных тюльпанов). Попасть на поле можно до 12 мая (выходной — 9 мая) с 10:00 до 16:00. В поселок Калинково ходит автобус № 134. 0+

«Мы выращиваем более 100 сортов тюльпанов, — рассказала „Новому Калининграду“ агроном Маргарита Фомичева. — Самые известные — это красные тюльпаны Стронг Лав и желтые Стронг Голд. Есть сорта с оранжевой окраской, Денмарк с красно-желтой окраской, есть белые тюльпаны — например, Антарктика. И ещё много других сортов, которые хорошо растут в наших условиях».

По словам Маргариты Фомичевой, калининградский климат благоприятен для выращивания тюльпанов, поскольку напоминает голландский. «Единственное, температуры у нас пониженные, в Голландии теплее, а по влажности и другим показателям наш климат очень подходит, — поясняет специалист. — Тюльпаны устойчивы к холодам, они не страдают от поздних весенних заморозков. Влаги в этом году много, поэтому дополнительно мы пока их не поливали. Если будет необходимо, будем поливать, но надо смотреть по погоде».

Вегетация в этом году началась рано, отмечает агроном. «Обычно она стартует в начале марта, но на этот раз — с середины-конца февраля. То есть уже в феврале растения начали пробуждаться, и с этого момента мы проводим обработку тюльпанов от вредителей, болезней, сорняков, чтобы у нас цветок был чистым, — говорит Маргарита Фомичева. — Тюльпаны цветут где-то две-три недели, но мы даем им цвести полторы, а потом срезаем, потому что нам надо, чтобы луковица увеличилась в размерах, ведь наша цель — именно выращивание луковицы».