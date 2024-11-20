«Хотя бы память»: как на конкурсе решали, что делать с останками Дома Советов

В музее «Дом китобоя» во вторник, 19 ноября, назвали победителя открытого Всероссийского конкурса концепций паблик-арт объекта «Дом Советов», который был объявлен в августе. Как случилось, что первое место досталось проекту, который не был фаворитом ни у одного из членов жюри, а также о других странностях этого конкурса — в материале «Нового Калининграда».



В самом начале итоговой пресс-конференции, на которой присутствовали не все члены жюри конкурса, Александр Быченко, сооснователь Дома китобоя, поделился историей возникновения данного проекта. По его словам, музей один из первых отреагировал на разбор Дома Советов, проведя выставку «Создавая пустоту» и поразмышляв о том, что могло бы быть на месте здания. «И буквально через пару недель после того, как Дом Советов стали разбирать, одна моя хорошая знакомая присылает мне в WhatsApp фотографию. Вот этот дом, возле него стоит кран, и на кране на веревке висит панелька, вот та самая, в которую вставлялось в окно. И я подумал тогда: что если бы сегодня вдруг кто-нибудь каким-то случайным образом откопал бы окно от Королевского замка? Наверное, это была бы большая-большая сенсация. А вот тут по небу пролетает не меньшая сенсация. Через какое-то время этих окон тоже не будет, а здание не менее символично для нашего города, чем замок». В итоге в распоряжении Дома китобоя оказалась не одна, а три панели. По стечению обстоятельств музей выиграл очередной грант фонда Потанина, собираясь праздновать юбилей. И часть денег с разрешения фонда пошла не на выставку, а на конкурс.



В жюри конкурса, кроме Быченко, вошли глава регионального минкульттуризма Андрей Ермак, архитекторы Андрей Анисимов и Вячеслав Генне, директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталья Федянина, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева и художник Вячеслав Мизин. Одним из основных требований было использование в проекте имеющихся панелей. При этом в положении не прописано место будущего размещения арт-объекта, участники высказывали свои пожелания. Всего было подано 60 заявок из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ярославля, Мытищ, Курска, Казани, Томска, Краснодара. В шорт-лист вошли 10 проектов. Все работы подавались на рассмотрение в жюри в анонимном формате и оценивались по десятибалльной шкале каждым из членов.

«Я считаю, что каждый проведенный градостроительный, архитектурный или дизайнерский конкурс в любом городе — это маленькая очень позитивная страница его истории. И я с удовольствием откликнулся на предложение быть членом жюри», — сказал Вячеслав Генне. Вообще, по ходу пресс-конференции прозвучало много хвалебных слов в адрес как самого конкурса, так и его вдохновителя Александра Быченко.

Победителем стал совместный проект «(Де)конструкция памяти о памятнике» московских авторов: историка архитектуры Константина Антипина и группы «Даль», в которую также входят Анастасия Култаева, Ксения Лапсина и Елизавета Дворщенко. Авторы получат приз в 100 тысяч рублей.





После оглашения первого места внезапно оказалось, что выбор данного проекта стал неожиданным для всех четырёх присутствовавших членов жюри (всего их семь): никто из них его на первое место не ставил. Анисимов попытался объяснить ситуацию тем, что оценивали по бальной системе, исходя из неких критериев. «Критерии эти назывались, на память не помню... Идея, работа с контекстом, реалистичность, реализация, дизайн, в общем, по совокупности», — попытался уточнить Быченко.



«Совершенно очевидно, что когда семь человек независимо друг от друга голосуют, выставляют баллы, я потом увидел в какой-то момент, то ли общая голосовалка, то ли что-то, некоторые ставили два балла за проект, там еще что-то, ну, конечно, в таком разбросе оценок проект может выиграть первое место», — добавил Андрей Ермак.



Однако на этом парадоксальность этого конкурса не закончилась. По признанию членов жюри, место, где можно было бы реализовать проект, не определено. Деньги на воплощение его в жизнь тоже не предусмотрены. «Бог даст — будет реализован, не даст — не будет, денег на реализацию этого проекта, к сожалению, на сегодняшний день нет», — сказал руководитель Дома китобоя. Да и вообще, каких-то гарантий, что когда-нибудь в городе появится арт-объект, созданный именно по этому проекту, тоже никаких нет. «Возможно, этот, возможно, какой-то проект, возможно, он трансформируется вместе с какими-то другими проектами, которые были представлены на конкурс вместе. Ну, то есть это серьёзная градостроительная задача. Вопрос открытый», — констатировал Быченко.

Что делать с тремя панелями, которые весят несколько тонн и сейчас лежат на складе, — тоже неизвестно. На вопрос одного из журналистов о перекличке этого проекта с концепцией «Сердца города», которая тоже так и осталась на бумаге, члены жюри стали отвечать, что она не прослеживается.«Переклички никакой. Это дизайнерская работа. Я не воспринимаю её как какую-ту архитектурную», — сказал Вячеслав Генне.



Пока очевидно только то, что в выставочном пространстве Дома китобоя в декабре откроется выставка, где в планшетном варианте будут представлены все десять проектов из шорт-листа.



Под занавес пресс-конференции министр по культуре и туризму Андрей Ермак отметил: «Сейчас уже я только могу рассказывать о своих каких-то воспоминаниях, какие-то истории, связанные с этим символом. Поэтому могу сказать, что, вне всякого сомнения, Дом Советов — часть культурного кода Калининграда. Как бы там ни было, очень важно хранить память о нем. Этот конкурс позволил немного иначе взглянуть на него, не просто как на какую-то статичную форму, которая была когда-то реализована не до конца, а потом, скажем так, убрана из городской среды, а в том числе посмотреть на его символизм и на возможность если не второй жизни, то хотя бы памяти о нём».





Текст: Александр Степаненко. Фото: Александр Степаненко, презентация к пресс-конференции



