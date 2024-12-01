«Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото)

«Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото) «Сказка к нам приходит»: на острове Канта прошел забег Дедов Морозов (фото)
Все новости по теме: Благотворительность

В воскресенье, 1 декабря, на острове Канта прошел традиционный забег Дедов Морозов, организатором которого выступил благотворительный центр «Верю в чудо».

Компанию «дедушкам» составили их «внучки» Снегурочки, а также другие сказочные персонажи. Все собранные средства (регистрационный взнос с взрослого участника составил 550 рублей) пойдут на поддержку подопечных центра и хосписа «Дом Фрупполо». Дистанция забега составила 1,3 км, которую при желании можно было пройти и пешком. На площадке у собора работали зоны аквагрима, была развернута предновогодняя ярмарка, а за музыкальное сопровождение отвечала группа «Юность». Яркие моменты — в фоторепортаже Юлии Власовой.

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